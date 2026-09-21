Por: Caracol TV

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La Selección Colombia femenina Sub-20 se aseguró un cupo en los cuartos de final del Mundial tras una trabajada victoria 0-1 sobre Polonia, de acuerdo con información de Noticias Caracol. Este triunfo dejó un sabor agridulce para el plantel que dirige Carlos Paniagua, pues trajo consigo la noticia de la lesión de Maithe López, una de las jugadoras clave del equipo. La futbolista se vio forzada a abandonar el campo luego de una jugada desafortunada en la que cayó sobre su rodilla. Horas después, el entrenador Paniagua confirmó que, a raíz de este incidente, la jugadora no podrá disputar el resto de encuentros del torneo internacional.

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“Una jugada en la que cae sobre su rodilla. Por la persona, no vemos la hora de saber el resultado de la resonancia. Ya no la vamos a tener en este Mundial, se pierde lo que resta del torneo”, expresó Carlos Paniagua, director técnico de la selección, citado por Noticias Caracol. Así, aunque la alegría por la victoria predomina en el grupo, el hecho de perder a una pieza como López representa un golpe emocional y táctico para el plan de juego en las instancias finales.

Pese a lo sucedido, el entrenador colombiano valoró el potencial de Maithe López y sus aspiraciones dentro del fútbol. Paniagua destacó que se trata de una jugadora de proyección, con el sueño de estar en la Copa del Mundo de mayores que se realizará en Brasil el próximo año. La lesión, aunque dolorosa para la joven, no le arrebata la expectativa de seguir creciendo y aportando al proceso de la selección en el futuro cercano.

Mientras el equipo asimila esta novedad, ya se prepara para el próximo reto, que será enfrentar a Nigeria en cuartos de final. Según Noticias Caracol, el encuentro está programado para este domingo 20 de septiembre, a las 8:00 a.m. en horario colombiano. Carlos Paniagua rememoró que en el Mundial Sub-17 de 2022, su equipo superó a Nigeria en semifinales para luego avanzar a la final. “Es un recuerdo que nunca se borrará de la mente. Haber jugado una final del mundo es un orgullo”, afirmó el entrenador, quien ahora buscará reeditar esa hazaña con la Sub-20, manteniendo vivo el sueño mundialista.

¿Por qué Maithe López no podrá jugar el resto del Mundial Sub-20 femenino?

Maithe López no podrá jugar los partidos restantes de la Copa del Mundo Sub-20 luego de sufrir una lesión en su rodilla durante el partido contra Polonia. De acuerdo con declaraciones del entrenador Carlos Paniagua recogidas por Noticias Caracol, la lesión ocurrió en una jugada desafortunada y, tras los primeros exámenes médicos, se determinó que su recuperación no será lo suficientemente rápida para permitirle regresar en este torneo.

¿Cuándo y contra quién juega la Selección Colombia femenina Sub-20 en cuartos de final?

La Selección Colombia femenina Sub-20 tendrá su próximo compromiso el domingo 20 de septiembre frente a Nigeria por los cuartos de final, según informó Noticias Caracol. El partido está programado para comenzar a las 8:00 a.m. en horario colombiano, un encuentro que representa una nueva oportunidad para el equipo de avanzar a instancias superiores en el torneo internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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