Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La muerte de un joven de 17 años, identificado como Breiner, durante una salida con su banda marcial ha generado consternación en el municipio de Honda, Tolima, y en la comunidad educativa de Ibagué. De acuerdo con la información preliminar disponible, el adolescente, quien era estudiante de la Institución Educativa Técnica La Sagrada Familia de Ibagué, asistió junto con sus compañeros, padres de familia y organizadores a un encuentro de bandas marciales. El evento reunió aproximadamente a 37 personas en el municipio. Durante un tiempo destinado al descanso, el grupo se desplazó hasta la piscina del Club Bavaria Real.

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Según destacó la versión extraoficial publicada por los medios, fue en ese momento cuando Breiner realizó un clavado en la piscina. Posteriormente, permaneció cerca de dos minutos bajo el agua. Al notar su ausencia, las personas presentes reaccionaron y lo sacaron del fondo de la piscina, iniciando de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un esfuerzo por salvarle la vida.

Con la urgencia de la situación, el joven fue trasladado inicialmente a un centro asistencial del municipio. Luego, por tratarse de un menor de edad, se organizó su remisión hacia la ciudad de Ibagué, donde fue ingresado a una unidad médica pediátrica especializada. La noticia de su fallecimiento fue confirmada entre las siete y ocho de la noche, causando profundo pesar entre quienes participaron en la actividad y toda la comunidad educativa a la que pertenecía el adolescente.

Hasta ahora, las causas médicas del fallecimiento de Breiner no han sido esclarecidas de manera oficial, y se está a la espera de los resultados de los procedimientos forenses correspondientes. Toda la información disponible en este momento tiene carácter extraoficial, y se aguarda el pronunciamiento tanto de las autoridades competentes como de la Institución Educativa Técnica La Sagrada Familia para dar claridad sobre los hechos y las circunstancias que rodearon esta tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió exactamente con el joven Breiner en la piscina de Honda, Tolima?

Breiner participaba en un encuentro de bandas marciales cuando, durante un receso en el Club Bavaria Real, realizó un clavado y permaneció alrededor de dos minutos bajo el agua. Fue sacado de la piscina y recibió reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente falleció tras ser remitido a un centro asistencial y luego a una unidad pediátrica en Ibagué.

¿Qué significa reanimación cardiopulmonar (RCP) y por qué es fundamental en casos de emergencia?

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica de primeros auxilios que se aplica cuando una persona deja de respirar o su corazón se detiene. Consiste en compresiones torácicas y, en algunos casos, respiración boca a boca, con el objetivo de mantener el flujo sanguíneo y oxigenar el cuerpo hasta que llegue ayuda médica profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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