Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente de tránsito se registró este domingo 20 de septiembre en el sector de Cajones, sobre la concurrida vía que conecta a Ibagué con Cajamarca. El hecho, ocurrido hacia las 10:25 de la mañana en las inmediaciones del kilómetro 46+800, dejó como resultado la muerte de un motociclista y la lesión de otra persona, impactando la movilidad en una de las principales rutas del Tolima.

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De acuerdo con los reportes entregados por los organismos de emergencia presentes en el lugar, en la colisión se vieron implicadas una motocicleta –cuyas placas serían TDC66D– y una grúa que al momento del accidente trasladaba varias motocicletas. El impacto fue de tal gravedad que el conductor de la moto perdió la vida en el sitio, mientras que una segunda persona, de la cual no se especificó su identidad, resultó con heridas significativas, incluyendo contusiones y una posible fractura en la pierna, información confirmada por los equipos de atención.

La emergencia obligó al cierre total del corredor vial en ambos sentidos para permitir la intervención de los Bomberos, Policía de Tránsito, Cismédica y el personal de la concesión, según datos recopilados durante la atención del suceso. Mientras se adelantaban las diligencias de inspección y levantamiento del cuerpo, las autoridades recomendaron a los conductores conservar la calma, abstenerse de realizar maniobras riesgosas y seguir todas las instrucciones de tránsito.

Este incidente se presentó en una jornada ya complicada para la movilidad de la zona, pues se registraba otra afectación en el kilómetro 47+300, sector conocido como Calle Larga. Allí, un tractocamión debía ser retirado mediante una grúa, lo que sumó difíciles condiciones a un corredor que, según los mismos reportes, ha tenido múltiples problemas de tránsito en las semanas recientes.

La identificación plena del motociclista fallecido aún estaba en proceso y las autoridades buscan ubicar a sus familiares para notificarles sobre lo sucedido. El restablecimiento del tráfico dependerá directamente de la culminación de los procedimientos oficiales en el lugar del accidente.

¿Qué causó el accidente de tránsito en el sector Cajones, vía Ibagué-Cajamarca?

El accidente fue ocasionado por una colisión entre una motocicleta y una grúa que transportaba otras motocicletas, según los reportes de los organismos de emergencia presentes en el sitio. La fuerza del impacto provocó la muerte inmediata del conductor de la moto y dejó una persona más herida, aunque las circunstancias exactas son materia de investigación.

¿Por qué se retrasó la movilidad en la vía entre Ibagué y Cajamarca por el accidente?

El siniestro llevó al cierre total de la vía en ambos sentidos para facilitar la atención y las diligencias de las autoridades. La congestión se incrementó por la presencia de un tractocamión que necesitaba ser retirado con grúa en el kilómetro 47+300, lo que intensificó los problemas en un corredor que ya venía presentando dificultades de tránsito.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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