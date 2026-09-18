Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La última jornada del Día sin Carro y sin Moto en Ibagué volvió a poner en el centro del debate dos ejes fundamentales: el cuidado del medioambiente y el panorama económico de la ciudad.

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Los comerciantes y los habitantes sintieron los efectos de esta restricción de movilidad. Según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Ibagué en zonas como El Salado, la calle 60, el centro y Picaleña, el malestar se evidenció especialmente en los negocios. El 86 % de los comerciantes encuestados indicó que sus ventas bajaron de manera notable durante la jornada, y de ese grupo, el 63 % señaló que la disminución fue superior al 51 %. Los sectores afectados, de acuerdo con el estudio, incluyen tanto el comercio de bienes como los servicios, cuyos ingresos resultaron especialmente golpeados.

Sin embargo, el foco de inconformidad no estuvo únicamente en aspectos económicos. De acuerdo con la misma investigación, el 72 % de los consultados expresó que la medida no fue realmente eficaz en reducir la contaminación ambiental ni el ruido. Por si fuera poco, el 54 % calificó este Día sin Carro como una jornada “mala”, señalando frustraciones tanto ambientales como prácticas.

Otro efecto directo fue en movilidad y acceso. Muchos habitantes, intentando eludir los elevados costos de transporte alternativo, sencillamente decidieron no salir de casa. Por su parte, quienes optaron por servicios como Uber reportaron tarifas entre 30.000 y 40.000 pesos para trasladarse a ciertas zonas de la ciudad, según documentó el estudio. Ante este contexto desfavorable, varios comerciantes intentaron adaptarse rápidamente, fortaleciendo el servicio a domicilio y la actividad en redes sociales, aunque sin lograr contrarrestar por completo la disminución de ventas.

Frente a las cifras y percepciones expuestas, la Cámara de Comercio de Ibagué propuso que la realización de estas jornadas sea reconsiderada. Entre las opciones sugeridas, planteó la posibilidad de programarlas los domingos, momento de menor impacto para el comercio tradicional. La discusión queda abierta: mientras el objetivo ambiental sigue siendo relevante, tanto comerciantes como ciudadanos insisten en que se deben buscar alternativas viables que no ahoguen la economía local ni compliquen la movilidad.

¿Qué impacto tuvo el Día sin Carro en las ventas del comercio en Ibagué?

El impacto fue principalmente negativo, ya que el 86 % de los comerciantes consultados por la Cámara de Comercio de Ibagué señaló una caída en las ventas, y el 63 % de ellos reportó pérdidas superiores al 51 %. El comercio y los servicios fueron los principales sectores perjudicados durante esta jornada.

¿Por qué muchos ciudadanos consideran que el Día sin Carro no redujo la contaminación en Ibagué?

De acuerdo con el estudio citado, el 72 % de las personas encuestadas consideró que la jornada no logró una disminución suficiente de la contaminación ambiental ni sonora. Esta percepción se sumó a la calificación “mala” que el 54 % otorgó al evento, reflejando la insatisfacción general sobre los resultados en términos ambientales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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