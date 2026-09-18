Por: Portal Bogotá

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, realizó una visita técnica para inspeccionar los avances de las obras más relevantes en materia de movilidad y espacio público de la ciudad: la carrera Séptima y la avenida 68. Acompañado por Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU); Adriana Soto Carreño, secretaria de Ambiente; Jhon Alexander González, subsecretario de Movilidad; Laura Serato, directora de la Red Troncal del Acueducto de Bogotá; y representantes de Enel Colombia, el mandatario evidenció compromiso institucional en la verificación y articulación intersectorial, clave para el desarrollo de estas intervenciones estructurales.

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El recorrido inició en la carrera Séptima con calle 119, frente a la Fundación Santa Fe, en donde se interviene el tramo comprendido entre las calles 116 y 119, sobre el costado occidental. Allí, Galán enfatizó la importancia de cumplir con el plazo de entrega fijado en los próximos 55 días. Señaló que las obras deberán estar finalizadas con todas las redes de servicios instaladas, así como los andenes, la ciclorruta, los carriles mixtos, el carril de TransMilenio y la arborización terminados, requisitos que influyen directamente en la mejora de la movilidad y la calidad del espacio público.

El mandatario destacó que el ritmo favorable de esta intervención responde a un acuerdo entre la Fundación Santa Fe, el contratista a cargo y el IDU. Este entendimiento permitió disponer del espacio suficiente para ejecutar las labores sin afectar la actividad hospitalaria y facilitó el avance simultáneo en diferentes frentes de obra. Según palabras del alcalde, “ya tenemos todas las redes metidas y estamos avanzando en la parte superior de la obra. Hoy arranca la ciclorruta y también avanzamos en el muro por donde va a ir el carril de TransMilenio”. Estos detalles reflejan la coordinación necesaria en proyectos complejos, especialmente en la instalación de redes secas y húmedas, lo cual exige acuerdos y cooperación con actores del entorno.

Posteriormente, la comitiva revisó los 17 kilómetros de la avenida 68, que presenta un avance de obra del 88,02 %, desde la Autopista Sur hasta la carrera 9 con calle 100. El proyecto se compone de nueve grupos constructivos, 21 estaciones, 19 puentes —de los cuales cinco son nuevos vehiculares, tres reforzados y 11 peatonales—, además de ocho deprimidos destinados al tránsito vehicular, peatonal y ciclista. Se prevé que los grupos comprendidos entre la avenida de Las Américas y la calle 26 estén finalizados en diciembre, lo que facilitará la conexión de corredores estratégicos en Bogotá. Además, avanzan los trabajos en los grupos 2, 6 y 9, con ubicaciones entre la calle 18 sur y avenida de Las Américas; calles 46 y 66; y de la carrera 48 a la 9, respectivamente.

¿Cuáles son los avances más importantes en las obras de la carrera Séptima en Bogotá?

La intervención en la carrera Séptima, en el tramo entre calles 116 y 119, avanza gracias a un acuerdo entre la Fundación Santa Fe, el IDU y los contratistas, permitiendo ejecutar trabajos sin interrupciones y en simultáneo. El compromiso institucional es entregar este segmento en 55 días, con redes, andenes, ciclorruta, carriles mixtos, carril de TransMilenio y arborización totalmente terminados.

¿Qué impacto tendrá la obra de la avenida 68 en la movilidad de Bogotá?

De acuerdo con la información verificada, la obra de la avenida 68 busca articular un corredor de 17,07 kilómetros con 21 estaciones, 19 puentes y ocho deprimidos, lo que permitirá mejorar la conectividad y el flujo vehicular en la ciudad. La entrega de los grupos clave facilitará la comunicación entre avenidas principales y contribuirá a descongestionar el tránsito en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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