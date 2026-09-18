Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para una nueva edición de ‘ExpoVivienda’, un espacio organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) que busca facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda propia. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), el evento se llevará a cabo el sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026 en el Gran Salón de El Cubo de Colsubsidio, ubicado en la avenida NQS, carrera 30 # 52 - 77. Los asistentes encontrarán atención desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde el primer día y hasta las 5:00 de la tarde el segundo día.

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Según datos de la SDHT, ExpoVivienda será una oportunidad única para quienes desean conocer y acceder a la oferta actual de subsidios habitacionales que brinda el Distrito. Estos subsidios están orientados a facilitar la compra de vivienda propia, así como a ofrecer información relevante para quienes aún se encuentran explorando posibilidades de financiación o asesoría especializada. El evento contará con un stand de la Secretaría Distrital del Hábitat, donde los ciudadanos podrán consultar detalles sobre los programas vigentes y las opciones disponibles para avanzar en el proceso de adquisición de inmueble.

La invitación está dirigida a todas las personas interesadas en cumplir el sueño de tener casa propia en Bogotá. Además, el acceso a la feria permite interactuar directamente con asesores y expertos que podrán resolver inquietudes en tiempo real. Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente a través del enlace proporcionado por la organización del evento.

Desde la SDHT se resalta que las ferias de vivienda como ExpoVivienda representan oportunidades claves gracias al acompañamiento que se les da a los potenciales compradores. Adicionalmente, las redes oficiales de la entidad compartieron un mensaje enfatizando que la meta de obtener vivienda propia puede comenzar con la simple acción de asistir a la feria. La Secretaría concluye que este tipo de iniciativas permiten acercar la información y los beneficios a la ciudadanía, promoviendo procesos más transparentes y accesibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede acceder a los subsidios de vivienda que ofrece el Distrito en ExpoVivienda?

Para acceder a los subsidios habitacionales del Distrito presentados en ExpoVivienda, los interesados deben asistir presencialmente al evento en los horarios y fechas señaladas, donde podrán consultar directamente con la Secretaría Distrital del Hábitat. Durante la feria, los asistentes recibirán asesoría profesional sobre los pasos a seguir y las condiciones para participar de los programas existentes. También existe la opción de inscribirse previamente por el enlace compartido por la organización.

¿Qué servicios ofrece la Secretaría Distrital del Hábitat durante ExpoVivienda?

La Secretaría Distrital del Hábitat ofrece orientación personalizada sobre las diferentes modalidades de subsidio, información sobre requisitos y procesos para solicitar vivienda propia, así como asesoría sobre cómo iniciar los trámites necesarios. Además, durante ExpoVivienda estarán disponibles expertos para resolver dudas, brindar acompañamiento y explicar los programas vigentes, facilitando que quienes acudan puedan dar pasos concretos hacia la adquisición de un inmueble.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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