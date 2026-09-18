Por: El Espectador

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El Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional (ICN) atraviesa una situación crucial para el futuro de sus colecciones científicas, pues actualmente requiere más de 50.000 millones de pesos colombianos (COP) para culminar la construcción de los nuevos edificios destinados a albergar su valioso patrimonio, conservado durante nueve décadas. Esta urgencia y la magnitud del desafío se han intensificado debido a cambios recientes en la asignación presupuestal del Gobierno nacional. El anterior Gobierno había prometido que dejaría asegurada la financiación del proyecto hasta 2027; sin embargo, las modificaciones introducidas por Miguel Gómez, ministro de Hacienda de la administración actual, han provocado un ambiente de incertidumbre financiera en la institución, según los datos publicados por El Espectador.

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El proceso para conseguir nuevas instalaciones que resguarden las 13 colecciones científicas que custodia el instituto inició hace más de una década. Los primeros resultados de esta gestión ya se evidencian cerca de la entrada de la calle 53 de la Universidad Nacional, en Bogotá, donde se levantan dos de los cuatro edificios que integran el proyecto total. Las obras comenzaron en enero y han contado con una inversión inicial de 58.000 millones COP, fondos que llegaron del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, entregados por el anterior Ministerio de Ambiente. Así lo confirmó Gonzalo Andrade, director del ICN, quien también explicó la dificultad para acceder a estos recursos, un proceso que requirió de múltiples gestiones y un respaldo institucional notable.

El contexto que explica la urgencia de este proyecto está relacionado con las condiciones lamentables del edificio actual del ICN. Según el recuento de El Espectador en 2023, el edificio lleva más de 10 años con graves problemas estructurales. Fue construido incluso antes de la existencia de una ley que exigiera sismorresistencia en Colombia, lo que ha derivado en grietas y filtraciones de agua constantes, especialmente en temporada de lluvias. Aunque se contempló reforzar la estructura, las particularidades arquitectónicas y los daños identificados hicieron inviable esta alternativa.

Ante este panorama, la incertidumbre sobre la financiación y la terminación de los edificios restantes mantiene en vilo el futuro del patrimonio científico de la Universidad Nacional. El reto ahora es conseguir los fondos faltantes y garantizar la protección y el acceso seguro a sus colecciones, fundamentales para la investigación y el conocimiento del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el ICN de la Universidad Nacional necesita nuevos edificios para sus colecciones científicas?

El Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional necesita nuevos edificios debido a las graves deficiencias estructurales de su sede actual. El edificio, construido antes de que existiera una ley de sismorresistencia en Colombia, presenta grietas y filtraciones de agua que ponen en riesgo las 13 colecciones científicas que ha custodiado durante 90 años, de acuerdo con El Espectador y declaraciones de su director, Gonzalo Andrade.

¿Qué consecuencias tiene la incertidumbre presupuestal para el futuro del ICN y sus colecciones?

La incertidumbre presupuestal afecta directamente la finalización de los nuevos edificios donde deben resguardarse las colecciones científicas. Si la financiación prometida no se asegura, existe el riesgo de que estas colecciones, fundamentales para la investigación y el conocimiento en Colombia, permanezcan en condiciones inapropiadas y vulnerables, obstaculizando además el avance científico de la Universidad Nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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