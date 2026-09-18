Por: El Espectador

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El Ministerio de las Culturas se encuentra bajo la lupa tras la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, que impactó de manera significativa el patrimonio cultural de Colombia. Para enfrentar este complejo panorama, la ministra Paola Holguín se reunió con Nayef Al-Fayez, subdirector general de cultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como con representantes de la Cancillería y de la Delegación Permanente de Colombia ante el organismo internacional. Durante este encuentro, el equipo evaluó posibles líneas técnicas y financieras para rescatar y preservar los bienes y manifestaciones culturales afectados por el sismo.

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De acuerdo con el último balance del Ministerio de las Culturas, en el primer mes después del terremoto se identificaron daños en 378 Bienes de Interés Cultural a nivel nacional. También se registraron 49 bienes inmuebles y 11 colecciones de bienes muebles con daños, además de 12 centros históricos y 12 de las 13 manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial en departamentos como Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Este reporte actualizado incrementó notoriamente la cifra presentada pocos días después del sismo, cuando solo se hablaba de 40 bienes de interés afectados y 84 elementos patrimoniales sin declaratoria nacional, lo que generó inquietudes y solicitudes de diversos sectores para ampliar el diagnóstico, incluidos promotores culturales como Claudia Morales, directora de la Feria del Libro de Pereira.

Un capítulo especial merece el Paisaje Cultural Cafetero, incluido por la UNESCO en la lista de Patrimonio Mundial, que sufrió daños en 41 centros urbanos y rurales. El Ministerio de las Culturas resaltó afectaciones en viviendas tradicionales de bahareque y guadua, infraestructura vial y equipamientos. Municipios como El Cairo, El Águila y Caicedonia (Valle del Cauca), Montenegro y Quimbaya (Quindío), y Anserma (Caldas), estuvieron entre los perjudicados. Además, las comunidades dedicadas al viche, bebida tradicional del Pacífico, enfrentaron un duro golpe: la destrucción de unidades productivas y alambiques generó pérdidas económicas para más de 1.300 portadores de esa tradición, de acuerdo con el Ministerio.

Ante estos retos, Colombia y UNESCO consideran la activación de cuatro tipos de cooperación internacional. Entre ellos se encuentra el Fondo de Emergencia para el Patrimonio (HEF), que prevé recursos para análisis técnico y materiales urgentes, y la Asistencia Internacional de Emergencia del Patrimonio Mundial, enfocada en adquirir cubiertas temporales para viviendas tradicionales. El plan contempla también el Fondo de Asistencia del Patrimonio Inmaterial, para salvaguardar manifestaciones culturales, y asistencia técnica para museos y el propio Paisaje Cultural Cafetero.

Todo esto ocurre mientras la cartera enfrenta fuertes críticas, especialmente tras suspender por primera vez en 27 años los Premios y Reconocimientos del Portafolio Nacional de Estímulos. Según el Ministerio, mediante la Resolución 1887, más de 1.300 propuestas quedaron sin evaluar debido a restricciones presupuestales que, justificó la entidad, se agravaron por la emergencia ocasionada por el terremoto y la necesidad de priorizar recursos para la atención de la calamidad pública.

¿Cuáles son los principales patrimonios culturales afectados por el terremoto del 10 de agosto?

De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, los patrimonios afectados incluyen 378 Bienes de Interés Cultural, 49 bienes inmuebles, 11 colecciones de bienes muebles, 12 centros históricos y 12 manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Destaca el daño al Paisaje Cultural Cafetero y la tradición del viche.

¿Qué tipo de ayudas internacionales se están gestionando para la recuperación del patrimonio cultural tras el terremoto?

El Ministerio y la UNESCO evalúan activar el Fondo de Emergencia para el Patrimonio (HEF), la Asistencia Internacional de Emergencia del Patrimonio Mundial, el Fondo de Asistencia del Patrimonio Inmaterial y asistencia técnica para museos, además de apoyo específico para restaurar el Paisaje Cultural Cafetero en el corto y mediano plazo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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