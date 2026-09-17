Por: CENET

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El más reciente balance presentado por XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, revela una tendencia que ha encendido las alertas en el sector energético colombiano. Durante agosto, se completaron cuatro meses en los cuales los aportes hídricos han estado sistemáticamente por debajo de la media histórica. Al cierre del mes, el nivel agregado de los embalses destinados a la generación de energía eléctrica se situó en 79,36 % de su volumen útil, lo que evidencia una reducción frente a periodos previos, según datos de XM con corte al 31 de agosto de 2026.

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La compañía destacó la importancia de mantener una vigilancia constante sobre las condiciones del sistema y de coordinar acciones entre los distintos actores del sector. “En agosto se confirmó una señal relevante para el seguimiento energético del país: los aportes hídricos completaron cuatro meses consecutivos por debajo de la media histórica, mientras que los embalses cerraron en 79,36 % de su capacidad útil”, informó XM. Esta situación demanda un monitoreo detallado de las variables que afectan la operación del sistema eléctrico nacional.

Durante agosto, el promedio acumulado de aportes hídricos fue de 74,46 %, equivalente a 163,42 gigavatios hora por mes (GWh-mes), cifra sensiblemente inferior a la media histórica de 219,47 GWh-mes. En las regiones, Oriente sobresalió al registrar aportes superiores a su promedio histórico (108,18 %), mientras otras como Antioquia (50,40 %), Caldas (54,6 %) y Valle (63,49 %) reportaron disminuciones notables. Estos comportamientos reflejan la heterogeneidad regional y la necesidad de seguir observando las condiciones hidrológicas, de acuerdo con XM.

Por otra parte, los vertimientos de agua desde los embalses alcanzaron en agosto un total de 344,24 GWh-mes, con Guavio y Esmeralda concentrando más del 97 % de dicho volumen. Estas descargas forman parte de la estrategia de manejo de reservas hídricas, fundamental para el funcionamiento estable del sistema, según el reporte de XM.

En cuanto a la generación de energía, en agosto se produjeron 7.754,03 GWh, marcando un leve incremento de 0,77 % respecto a julio. El 71,23 % de esta energía provino de fuentes renovables, principalmente de plantas hidráulicas, aunque se observa una reducción en su aporte comparado con el mes anterior. Las energías solares y eólicas mostraron aumentos moderados. Por el lado de los recursos no renovables, se registró un crecimiento significativo, especialmente en la generación con gas importado, que representó el 44,44 % del promedio diario con un alza del 28,67 % frente a julio.

XM subrayó que seguirá trabajando con los agentes del mercado y entidades del sector para asegurar la confiabilidad y economía del abastecimiento eléctrico, especialmente en un contexto donde los aportes hídricos continúan por debajo del umbral histórico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los aportes hídricos al sistema eléctrico están por debajo de la media histórica?

Según el balance de XM, los aportes hídricos se han mantenido durante cuatro meses consecutivos por debajo de la media histórica, lo cual obedece a factores hidrológicos que afectan la disponibilidad de agua en los embalses para la generación eléctrica. Las diferencias regionales también inciden, con zonas como Antioquia, Caldas y Valle reportando los descensos más marcados frente a la media, lo que obliga a una vigilancia constante sobre las condiciones hidrológicas del sistema.

¿Cómo afectan los bajos aportes hídricos a la generación eléctrica en Colombia?

Los niveles bajos de aportes hídricos reducen la capacidad de generación hidráulica, que es la principal fuente de energía renovable del país. Esto ha provocado que, aunque el agua sigue dominando la matriz energética, aumente la participación de fuentes no renovables como el gas importado y el carbón, generando cambios en los porcentajes de participación y obligando a una gestión más dinámica del suministro para garantizar la calidad y seguridad en la cobertura de la demanda energética nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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