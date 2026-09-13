Por: Portal Bogotá

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La quinta edición de las Olimpiadas STEM Bogotá, una estrategia impulsada por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) junto con el Instituto UNNO del Parque Científico de Innovación Social (PCIS) de UNIMINUTO, reunió recientemente a cerca de 100 estudiantes de colegios oficiales de Bogotá en una jornada inmersiva. Bajo el lema "Bogotá es Ciencia", el evento buscó fortalecer sus capacidades científicas, tecnológicas y de pensamiento computacional, promoviendo vocaciones e interés por disciplinas clave del siglo XXI.

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De acuerdo con Ángela Cubillos, directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la SED, la iniciativa se implementa a través de metodologías activas y talleres orientados a desarrollar pensamiento crítico, creatividad y aptitudes para resolver problemas. Las sesiones incluyeron temáticas como modelización de datos, divulgación científica y conexión socioemocional con la ciencia, lo que favorece una formación integral mucho más allá del salón de clases tradicional.

Durante esta jornada, cinco estaciones pedagógicas permitieron a los estudiantes participar en experiencias diversas que integraron ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEM). Entre ellas, ‘mujer y niña en la ciencia’, diseñada con enfoque de equidad e inclusión; ‘diseño sostenible’, donde crearon prototipos de viviendas alimentadas por energía solar; ‘construcción LEGO Smart’, enfocada en estructuración y pensamiento computacional con bloques inteligentes; ‘maker LEDs/energía renovable’, para practicar la conexión de celdas fotovoltaicas y circuitos eléctricos; y ‘analítica de datos’, orientada a la simulación computacional y lógica aplicada.

El cierre de la jornada estuvo marcado por la creación de productos audiovisuales colectivos, en los que estudiantes socializaron saberes sobre energías limpias, fenómenos naturales y procesamiento de datos. La actividad fue parte de la categoría junior de la modalidad Ciudad de las Olimpiadas STEM Bogotá 2026, un formato que prioriza el fortalecimiento no solo de competencias técnicas sino también de habilidades socioemocionales como resiliencia, confianza y trabajo en equipo.

Este año, la Olimpiada STEM consolida nuevos vínculos con instituciones universitarias, como la Universidad del Rosario, que facilita el acceso de los estudiantes a infraestructura y laboratorios innovadores. Según Cristhian Ruiz, director de Desarrollo de la Escuela de Economía y Negocios de esa universidad, se busca que estos espacios sean puntos de encuentro para solucionar retos del país mediante el trabajo conjunto.

La apuesta por STEM ha ido en aumento: en 2022 participaron 3.885 estudiantes, en 2023, 3.709, creciendo exponencialmente a 25.384 en 2024 y proyectando 21.865 para 2025. Este año participan 17.635 estudiantes de 595 cursos y 180 colegios, quienes perfeccionan competencias científicas y socioambientales mediante investigación y análisis de problemas locales.

¿Qué son las Olimpiadas STEM y para qué sirven en Bogotá?

Las Olimpiadas STEM son una estrategia pedagógica organizada por la Secretaría de Educación de Bogotá en alianza con instituciones como UNIMINUTO y universidades de la ciudad. Están diseñadas para fortalecer competencias en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, y buscan que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico, habilidades de resolución de problemas y aptitudes socioemocionales.

¿Cómo participan los colegios oficiales de Bogotá en las Olimpiadas STEM?

Los colegios oficiales del Distrito pueden participar inscribiendo grupos y cursos en las distintas modalidades de las Olimpiadas STEM. Los estudiantes acceden a talleres, experiencias en laboratorios universitarios y espacios de experimentación, lo que les permite fortalecer no solo competencias académicas sino también su vocación científica y trabajo en equipo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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