Por: CENET

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció ante la Comisión Quinta del Congreso que el Gobierno presentará un proyecto de ley con mensaje de urgencia para obtener $1,2 billones adicionales, recursos necesarios para atender la liquidez del sector energético durante la actual fase del Fenómeno de El Niño. Esta iniciativa representa una de las acciones centrales del Gobierno para garantizar que las empresas del sector logren cubrir sus obligaciones y así asegurar el suministro de energía en el país. Gómez subrayó que el Ejecutivo no permitirá que el país "se apague" y que las medidas que se toman buscan responder de manera inmediata a las necesidades financieras del sector.

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El anuncio surge en un contexto marcado por la discusión de la deuda acumulada del sector energético, que según Gómez, alcanza cerca de $7 billones. El ministro cuestionó cómo se permitió la acumulación de esta deuda y aclaró que la problemática no puede atribuirse únicamente al Gobierno que apenas lleva un mes en funciones, haciendo referencia a decisiones de anteriores administraciones y a la gestión de los exministros Irene Vélez y Edwin Palma.

Entre las soluciones, el Gobierno plantea un plan de emergencia para dotar de liquidez a las empresas de energía, enfocado en garantizar el abastecimiento desde la generación térmica, a pesar de los costos que esto implica para el Estado. El proyecto de ley se acompaña de una suma total de $2,5 billones ya disponibles en el presupuesto para 2024 y un margen adicional de $1,6 billones, producto de una vigencia futura liberada recientemente, recursos que en conjunto elevarían el presupuesto del sector a $4,1 billones para el próximo año, según lo informado por Gómez.

El pago de subsidios de energía también fue parte de la discusión. El ministro explicó que estos se entregan con tres meses de rezago, por lo que en enero se pagaron los relativos al último trimestre de 2025. Se barajan alternativas como el ‘leasing’ para financiar los subsidios faltantes por el Fenómeno de El Niño sin comprometer la estabilidad financiera. Gómez propuso revisar el esquema de subsidios y afirmó su desacuerdo con mantener subsidios generales; defendió focalizarlos en quienes más lo necesitan y planteó la necesidad de transitar hacia una disminución de apoyos en el largo plazo, especialmente en la Costa Caribe, combinando esta reducción con impulso a la generación solar y eólica.

Otra preocupación expuesta fue la gestión de empresas públicas del sector eléctrico, señalando la importancia de aplicar controles estrictos y optimizar sus costos. Además, Gómez enfatizó la responsabilidad de los entes territoriales en la solución de los problemas del servicio y sugirió destinar recursos de regalías a la modernización de las redes de transmisión. Finalmente, descartó la nacionalización del sector eléctrico, considerando que un monopolio estatal no resolvería los desafíos existentes, y resaltó el papel fundamental del Congreso en la definición del modelo energético futuro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Gobierno busca liquidez adicional para el sector energético durante el Fenómeno de El Niño?

El Gobierno busca liquidez adicional para el sector energético porque, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es necesario garantizar que las empresas del sector cumplan sus obligaciones y así asegurar el suministro de energía durante la crisis del Fenómeno de El Niño. El contexto crítico de deuda acumulada y la presión sobre las finanzas del sector demanda recursos extraordinarios que permitan mantener la estabilidad del sistema eléctrico.

¿Qué alternativas propone el Gobierno para financiar los subsidios energéticos y quiénes serían los beneficiados?

El Gobierno, según lo explicado por el ministro Gómez, evalúa opciones como el ‘leasing’ para financiar subsidios energéticos pendientes sin afectar la estabilidad financiera del sector. El énfasis está en focalizar los subsidios en quienes realmente los necesitan, eliminando apoyos generales y planteando su reducción gradual, especialmente en regiones como la Costa Caribe, donde se recomienda a la vez aumentar la generación solar y eólica para reducir la dependencia de estos apoyos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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