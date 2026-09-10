Nequi lanzó una campaña durante septiembre que permitirá a 2.500 de sus usuarios recibir un incentivo de $10.000, siempre que cumplan las condiciones establecidas para la recepción de dinero desde el exterior.

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(Vea también: Se avecina importante cambio en Nequi a partir del primero de septiembre; ¿afecta a usuarios?)

La iniciativa comenzó el primero de septiembre de 2026 y está prevista hasta el día 30 del mismo mes. Sin embargo, el beneficio podría terminar antes si se completa el número máximo de personas habilitadas para recibirlo.

El incentivo está dirigido a usuarios que reciban remesas o dinero mediante Giros a un link desde otro país. La participación no requiere una inscripción adicional, pues el beneficio se asigna de manera automática a quienes cumplan las condiciones.

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La campaña no funciona mediante sorteo. Nequi entregará el dinero siguiendo el orden en que los usuarios completen correctamente los requisitos, por lo que alcanzar las condiciones no garantiza el incentivo si los 2.500 cupos ya fueron ocupados.

Condiciones para recibir el incentivo de Nequi

Para acceder al beneficio, la persona debe ser mayor de 18 años, tener activa su cuenta de Nequi y recibir al menos 140 dólares desde el exterior en una sola operación.

Ese monto puede llegar mediante el servicio de remesas o a través de giros a un link, pero no es posible juntar varias transferencias para alcanzar el mínimo exigido. Tampoco se pueden combinar operaciones de ambos servicios.

La transacción debe completarse exitosamente y por sí sola debe alcanzar los 140 dólares. Por eso, recibir varios giros de menor valor no permite cumplir el requisito establecido por la campaña.

¿Cuánto dinero recibirá cada usuario?

Las personas que queden entre las primeras 2.500 en cumplir todas las condiciones recibirán $10.000 directamente en su cuenta Nequi.

El beneficio solo puede obtenerse una vez por usuario. Es decir, una persona que ya recibió el incentivo no podrá obtener un segundo pago si vuelve a cumplir los requisitos durante el periodo de la campaña.

En total, la compañía contempla una bolsa de hasta $25 millones, correspondiente a los 2.500 pagos individuales de $10.000.

Aunque la campaña tiene como fecha final el 30 de septiembre, el límite de beneficiarios es determinante. Si los 2.500 cupos se completan antes, la entrega de incentivos terminará sin necesidad de esperar hasta el último día del mes.

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