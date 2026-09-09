Tostao avanza en su recuperación financiera tras casi seis años de reorganización iniciada en 2020 durante la pandemia y ahora prepara una nueva etapa de expansión.

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La compañía cerró el año pasado con un Ebitda positivo y un flujo de caja suficiente para autofinanciar su operación, lo que le permitirá impulsar su crecimiento sin depender de financiación externa.

Actualmente, Tostao cuenta con 328 tiendas en 40 ciudades y 15 departamentos. Su objetivo es superar las 350 tiendas en Colombia hacia finales de 2027 o comienzos de 2028, con una estrategia enfocada inicialmente en centros comerciales, clínicas, hospitales y oficinas.

A partir de 2028, la empresa contempla ampliar su presencia en ciudades intermedias y fortalecer operaciones en regiones como la Costa Caribe, el sur, occidente y oriente del país.

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La planta de Tocancipá será clave para este crecimiento. Tostao espera alcanzar una producción de 700 toneladas mensuales al cierre de 2026 y generar cerca de $50.000 millones en ventas a terceros mediante la fabricación de pan.

El café representa actualmente 50% de las ventas, mientras que las nuevas bebidas, especialmente las frías dirigidas a consumidores jóvenes, ya superan 10% de participación.

Además, la empresa no descarta iniciar una expansión internacional a mediano plazo.

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