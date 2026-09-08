Por: VALORA ANALITIK

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El Dane señaló que la inflación a agosto se aceleró hasta el 6,24 %, un dato que superó las expectativas de los analistas del mercado y que se convierte en una cifra fundamental para el ajuste del salario mínimo en Colombia del 2027.

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Las proyecciones señalan que el dato de inflación será más alto que el registrado en 2025; sin embargo, no representaría un ajuste salarial de doble dígito.

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Por el momento, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha dejado claro que el país no verá aumentos desproporcionados en el salario mínimo en Colombia del 2027, toda vez que generarían mayores presiones para los hogares.

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En ese sentido, la política salarial buscará realizar el ajuste pertinente para garantizar la recuperación del poder adquisitivo, sumado a un punto por productividad laboral.

Lo que subiría el salario mínimo en Colombia en 2027

Con esto, si la inflación llegara a terminar en el 7 %, el aumento del salario mínimo en Colombia rozaría el 8 %, a la espera de lo que pueda ocurrir si la inflación sube debido a la materialización de los riesgos por el fenómeno de El Niño.

Según la normativa vigente, este incremento se aplica únicamente a las personas que ganan un salario mínimo. Por su parte, las empresas tienen la potestad de realizar ajustes en esa misma proporción o basándose únicamente en el dato de la inflación.

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Finalmente, cabe recordar que este aumento en la remuneración de los trabajadores no es definitivo, ya que el incremento del auxilio de transporte se suele negociar de manera independiente.

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