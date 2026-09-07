Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

En agosto de 2026, la inflación anual en Colombia fue del 6,24 %, lo que representa un aumento frente al 6,03 % registrado en julio y confirma una tendencia al alza en el comportamiento de los precios.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Dólar hoy en Colombia empezó la semana con nueva subida a la espera de dato clave del Dane)

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) también superó la registrada en agosto de 2025, cuando se ubicó en 5,10 %. De esta manera, la inflación anual presentó un incremento de 1,14 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.

El resultado estuvo en línea con las proyecciones del mercado, que anticipaban una inflación superior al 6,1 % para el octavo mes del año.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.