Por: VALORA ANALITIK

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ratificó que el Gobierno se mantiene en que el Presupuesto para 2027 sea de $634,95 billones en medio de los cuestionamientos de varios senadores y representantes a la Cámara de las comisiones económicas conjuntas.

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“Por el momento, los parlamentarios entienden que aumentar el Presupuesto General de la Nación en estas circunstancias probablemente no sea la mejor opción”, dijo a la salida de la reunión del Ejecutivo con los congresistas coordinadores y ponentes de del proyecto de ley de Presupuesto para 2027, así como los presidentes de las comisiones económicas de Senado y Cámara.

(Vea también: ¿Por qué el presupuesto para 2027 aumentó $ 59,3 billones? Minhacienda sacó cuentas y dio razones)

Los congresistas aprovecharon el espacio para presentar inquietudes y propuestas al titular de la cartera. En la tarde tendrá lugar otra reunión más detallada sobre las cifras con ministros de otras carteras.

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