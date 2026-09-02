Por: El Espectador

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El trámite del Presupuesto General de la Nación para el próximo año enfrenta un ambiente tenso y lleno de obstáculos en el Congreso de la República. De acuerdo con la información, las comisiones económicas encargadas de votar el proyecto (terceras y cuartas) tienen plazo hasta el 25 de septiembre para aprobarlo. Sin embargo, el panorama se complica porque la más reciente sesión, prevista para avanzar en la discusión, finalizó abruptamente sin ningún progreso, dejando claro que el tiempo apremia y la coyuntura se mueve entre polémicas y reproches.

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La falta de avance en la jornada estuvo marcada por el inconformismo de varios legisladores, tanto de la oposición como del oficialismo, quienes manifestaron sus críticas hacia los ministros que no asistieron personalmente al debate, a pesar de haber sido convocados para explicar los detalles y alcances de las cifras incluidas en el presupuesto. El senador Carlos Meisel fue explícito al afirmar que “tenemos que explicarle con profundo respeto al gobierno que para defender estos temas presupuestales no podemos interactuar con delegados”. En este caso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no estuvo presente y envió al viceministro general, Andrés Ricardo Quevedo, mientras que el director de Planeación Nacional, Julián Buitrago, delegó en la subdirectora, Marta Cecilia García.

El presidente de la Comisión Cuarta de la Cámara, Alex Bermúdez, señaló que existe una notable falta de comunicación entre el Congreso y el Gobierno, afirmación que fue respaldada por diferentes voces durante la sesión. Como consecuencia, la discusión fue suspendida y solo será retomada la próxima semana.

Frente al motivo de las ausencias, el ministro de Hacienda y la ministra de Educación, Viviane Morales, aclararon que tuvieron que asistir a un compromiso en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conocido como Fomag. Por su parte, el director de Planeación Nacional señaló compromisos previos y el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, argumentó estar atendiendo una sesión de control político en el Senado sobre la atención al terremoto.

Es importante destacar que el ministro de Hacienda sí había estado en el Congreso recientemente, donde justificó el carácter austero del presupuesto, aunque ese argumento provocó risas entre los asistentes debido al elevado valor del proyecto. Gómez enfatizó que el presupuesto busca frenar el incremento del gasto sin respaldo de ingresos, evitando así un escenario crítico de endeudamiento, devaluación, y posible recesión económica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió la discusión del Presupuesto General de la Nación en el Congreso?

La discusión del Presupuesto General de la Nación se suspendió porque varios ministros citados al debate, como el de Hacienda y el de Planeación Nacional, no asistieron personalmente y delegaron la representación en funcionarios de menor rango. Esto generó críticas de congresistas, quienes consideraron fundamental la presencia de los ministros para explicar detalles del presupuesto, situación que llevó a levantar la sesión sin avances.

¿Qué consecuencias advierte el ministro de Hacienda sobre no ajustar el presupuesto?

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, advirtió que si no se implementan ajustes en el presupuesto, el país podría enfrentar un nivel insostenible de deuda pública, lo cual desembocaría en una crisis de pago. Esto implicaría la devaluación de la moneda, un freno al crecimiento económico y la posibilidad de una recesión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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