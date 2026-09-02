Por: Noticiero 90 minutos

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Septiembre se consolida cada año como el mes de las parejas y los amigos en Colombia, ya que es cuando toma lugar la celebración del Día del Amor y la Amistad y, con ella, la tradición del amigo secreto. Esta efeméride tiene una marcada diferencia con otras partes del mundo: mientras muchos países reconocen el 14 de febrero como el Día de San Valentín, en Colombia la fiesta principal se realiza el tercer sábado de septiembre. En 2026, los colombianos celebrarán Amor y Amistad el sábado 19 de septiembre, de acuerdo con información reconocida por el medio Noticiero 90 Minutos.

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La particularidad de esta fecha responde a motivos históricos y prácticos. Según el mismo medio, la decisión de mover la celebración al mes de septiembre se tomó en 1969. En ese momento, el mes de febrero coincidía con la temporada de inicio de clases, lo que representaba gastos adicionales para las familias colombianas. Para facilitar la celebración y evitar que coincidiera con otras obligaciones económicas, se buscó un mes del año menos demandante y, al mismo tiempo, se pretendía dinamizar el movimiento comercial durante septiembre.

Con los años, el cambio ganó fuerza y septiembre se transformó en el mes que exalta no solo las relaciones de pareja, sino también los lazos de amistad. Es tradicional en Colombia que, durante este periodo, amigos, compañeros de trabajo, familiares y hasta estudiantes organicen juegos e intercambios de regalos, siendo el amigo secreto la costumbre más arraigada. La dinámica consiste en sortear los nombres de los participantes para que, de forma anónima y durante varios días, puedan entregarse pequeños detalles antes del regalo final.

Si bien muchas personas asumen que celebrar Amor y Amistad se restringe a quienes tienen pareja, la esencia de la fecha, según Noticiero 90 Minutos, invita a incluir amigos y seres queridos sin distinción. Por ello, la festividad es entendida como un momento idóneo para agradecer, reconocer y demostrar afecto tanto a la pareja como a quienes forman parte del círculo cercano.

¿Por qué en Colombia se celebra Amor y Amistad en septiembre y no en febrero?

En Colombia, Amor y Amistad se celebra en septiembre y no en febrero principalmente porque el segundo mes del año coincide con el inicio de clases y otros compromisos económicos. Para evitar la acumulación de gastos y estimular el comercio, desde 1969 se trasladó la fecha al tercer sábado de septiembre, consolidándose así como tradición nacional, según Noticiero 90 Minutos.

¿En qué consiste la tradición del amigo secreto durante Amor y Amistad?

La tradición del amigo secreto implica que los participantes sortean los nombres del grupo y, durante varios días previos a la celebración, intercambian detalles de manera anónima. Finalmente, en la fecha señalada, entregan un regalo previamente acordado, haciendo de este juego una costumbre central del mes de Amor y Amistad, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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