Por: Noticiero 90 minutos

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El dinero en efectivo, especialmente los billetes, enfrenta un constante desgaste debido a su uso diario. Desde el momento en que un billete sale de una entidad bancaria, inicia un recorrido prolongado que lo lleva a pasar por infinidad de transacciones y diferentes manos. A lo largo de este proceso es habitual encontrar billetes que han sido doblados varias veces, presentan manchas o llevan anotaciones y, en ocasiones, incluyen elementos extraños como adhesivos o grapas. Aunque parezcan detalles insignificantes, estas acciones afectan tanto la integridad física del papel moneda como sus mecanismos de seguridad, facilitando su rápido deterioro.

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De acuerdo con el Banco de la República, ciertas costumbres comunes aceleran el daño de los billetes. Entre las principales recomendaciones emitidas por la entidad está la de evitar escribir, dibujar o utilizar los billetes como soporte para hacer cuentas y anotaciones. Además, se desaconseja el uso de grapas para agrupar billetes, sugiriendo en reemplazo bandas de caucho o clips, ya que las grapas pueden romper el papel y dejar marcas permanentes. Tampoco se recomienda doblarlos o arrugarlos de forma repetida ni guardarlos sin cuidado, puesto que esto afecta su estructura y la vida útil que pueden tener en circulación.

Otra de las advertencias del Banco de la República se enfoca en evitar la utilización de sellos, stickers, cintas adhesivas u otros elementos sobre la superficie de los billetes. Igualmente, sustancias como grasa, aceites, pintura o tinta pueden dejar marcas difíciles de remover y degradar el material. El contacto con agentes más agresivos, como detergentes, solventes, combustibles y otros productos químicos, debe evitarse completamente. Asimismo, la humedad representa un riesgo considerable para la conservación del dinero, por lo que la entidad recomienda mantener los billetes en un ambiente seco.

Al intentar comprobar la autenticidad de un billete, muchas personas recurren a prácticas como frotar, rasgar con la uña, estirar o arrugar completamente el billete o intentar retirar el hilo de seguridad. No obstante, el Banco de la República es claro al afirmar que estas acciones no solo dañan el billete sino que tampoco son necesarias. Existen elementos de seguridad que pueden ser revisados sin someter el dinero a maltratos.

En cuanto a las monedas, la indicación es mantenerlas alejadas de ácidos, solventes y grasas, además de no cubrirlas con sustancias como pintura o resinas ni exponerlas a altas temperaturas. Modificarlas físicamente mediante cortes o dobleces afecta su valor y durabilidad. El cuidado adecuado del efectivo es sencillo y clave para preservar su funcionalidad.

¿Por qué es importante no escribir ni pegar objetos en los billetes?

No escribir ni pegar objetos en los billetes es importante porque estas acciones deterioran el papel moneda, afectan sus elementos de seguridad y reducen su tiempo de circulación. Según el Banco de la República, el maltrato físico también puede entorpecer la autenticación del dinero.

¿Cuáles sustancias deben evitarse para conservar monedas y billetes?

Para preservar monedas y billetes es fundamental evitar el contacto con ácidos, grasas, solventes, jabones, detergentes, pintura, aceites y humedad, según recomendaciones del Banco de la República. Estas sustancias generan daños irreversibles en la superficie del dinero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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