Por: CENET

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El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, compareció recientemente ante el Congreso de la República y entregó un panorama detallado sobre la situación fiscal de Colombia en el marco del análisis al proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2027. Según Villar, las finanzas públicas enfrentarían un desequilibrio mayor al que se había previsto inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026. Frente a esta perspectiva, el funcionario resaltó la necesidad de que el ajuste fiscal anunciado por el Gobierno no solo se mantenga, sino que, incluso, se profundice durante varios años para proteger la estabilidad macroeconómica nacional.

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De acuerdo con la información revisada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto para 2027 contemplado en el nuevo proyecto alcanza la cifra de $634,9 billones, es decir, $59,3 billones más que el proyecto inicial presentado en julio. En términos comparativos con los recursos previstos para 2026, que ascienden a $555,8 billones, esto implica un aumento de 14,2%. El gerente del Banco de la República desglosó la distribución del presupuesto: $392,6 billones están destinados a gastos de funcionamiento, $87 billones a inversión y $155 billones al servicio de la deuda. Un aspecto relevante dentro del ajuste es el incremento de $37,4 billones en el servicio de la deuda, frente a lo proyectado inicialmente.

Sin embargo, el tema de fondo subrayado por Villar gira en torno al desbalance fiscal. El Gobierno reconoce que para 2027 los números serán menos favorables de lo previsto: según la proyección actualizada, el déficit del Gobierno Nacional Central llegaría a 9,4% del producto interno bruto (PIB) y la deuda neta ascendería a 66,2% del PIB. Estas cifras, aclaró Villar, no constituyen metas del Ejecutivo, sino un diagnóstico de los riesgos que se presentan si no se actúa de manera oportuna para reducir el déficit.

Con el objetivo de enfrentar este panorama, el Gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley de ajuste fiscal que se enfocaría en racionalizar el gasto público. La meta, de acuerdo con Villar, es reducir el déficit primario de 2027 en 2,2% del PIB, ubicándolo en 2,3%. A pesar de ello, el déficit global seguiría siendo alto, en cerca de 7,2% del PIB, un nivel que según el gerente, no bastaría para cumplir con la regla fiscal vigente a partir de 2028 ni tampoco para restablecer la sostenibilidad de la deuda pública.

En materia de financiación, Villar reveló que se proyecta un aumento significativo: mientras el primer borrador presupuestal contempló capital por $187 billones, la versión revisada estima $287 billones. Además, si la ley de ajuste fiscal es aprobada, las necesidades de endeudamiento del país podrían disminuirse en $42 billones, equivalentes al 2% del PIB.

Finalmente, el funcionario recomendó elaborar un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo o documento similar, que permita definir de manera explícita las bases y metas concretas para el ajuste fiscal, con el fin de corregir el desequilibrio de las finanzas públicas en los próximos años.

¿Cuáles son las principales cifras del presupuesto general de Colombia para 2027?

El presupuesto general de Colombia proyectado por el Ministerio de Hacienda para 2027 asciende a $634,9 billones. De ese total, $392,6 billones se asignan a funcionamiento, $87 billones a inversión y $155 billones al servicio de la deuda. Este incremento representa un crecimiento de 14,2% frente a la apropiación vigente en 2026, que era de $555,8 billones, y está marcado principalmente por un aumento en el servicio de la deuda por $37,4 billones.

¿Qué significa el déficit fiscal y por qué es un riesgo para Colombia en 2027?

El déficit fiscal corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno; en otras palabras, es cuando el Estado gasta más de lo que recibe. Para 2027, se estima que el déficit total podría alcanzar 9,4% del PIB, duplicando lo previsto inicialmente. Este alto nivel representa un riesgo, ya que compromete la capacidad del país para cumplir con la regla fiscal y amenaza la sostenibilidad de la deuda pública, aspectos que pueden afectar la estabilidad económica de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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