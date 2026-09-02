Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense ocupa un lugar central en la economía colombiana, a pesar de que el peso colombiano es la moneda oficial del país. Según lo explicado en el artículo de Noticiero 90 Minutos, muchos de los principales movimientos financieros, así como operaciones de comercio internacional y decisiones de inversión extranjera, se encuentran estrechamente vinculados al comportamiento del dólar respecto al peso colombiano. Por tal motivo, cualquier fluctuación en su cotización suele repercutir de manera directa tanto en empresas e inversionistas como en los consumidores y las finanzas del país.

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La balanza comercial colombiana se caracteriza por exportar bienes como petróleo, café, flores, banano y carbón, cuyos negocios internacionales se manejan mayoritariamente en dólares. Por esta razón, cuando el dólar sube frente al peso, los exportadores reciben más pesos por cada dólar obtenido, lo cual puede representar un beneficio. Sin embargo, es importante considerar el efecto opuesto en el caso de las importaciones, en las que se incluyen artículos como maquinaria, tecnología, vehículos, medicamentos e insumos industriales, que también se pagan en dólares. Si la divisa estadounidense incrementa su valor, estos productos suelen encarecerse, lo que puede aumentar los costos de producción y afectar a los consumidores finales.

Este fenómeno también incide en la inflación, puesto que el alza del dólar impacta el costo de los productos importados. Una parte de las empresas traslada estos aumentos a los precios de bienes como electrodomésticos, celulares, computadores, repuestos para vehículos y alimentos que dependen de suministros del exterior. Además, el turismo internacional para los colombianos se ve impactado negativamente cuando la moneda local pierde valor frente al dólar, pues viajar fuera del país se vuelve más costoso.

El precio del dólar es utilizado además como un indicador de confianza en la economía. Inversionistas tanto nacionales como internacionales suelen fijarse en una tasa de cambio estable, la cual suele transmitir estabilidad; por el contrario, las fluctuaciones abruptas pueden generar desconfianza. Según la información disponible, el precio del dólar hoy viernes es de 3.184 pesos colombianos.

¿Cómo afecta el precio del dólar a la economía de Colombia?

El precio del dólar impacta las exportaciones e importaciones del país, el costo de vida, la inflación y la percepción de confianza de los inversionistas. Un dólar alto favorece a los exportadores, pero encarece los productos importados y puede aumentar los precios para los consumidores colombianos.

¿Por qué las exportaciones e importaciones de Colombia dependen tanto del dólar?

Las principales exportaciones colombianas, como petróleo, café y flores, se negocian internacionalmente en dólares, lo que obliga a utilizar esa moneda como referencia. A su vez, la mayoría de los bienes importados –maquinaria, tecnología, medicamentos– también se pagan en dólares, de modo que cualquier cambio en su valor afecta directamente los precios y los flujos económicos del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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