El Gobierno aclaró cómo funcionará el nuevo programa de ahorro de energía que comenzará a reflejarse en los recibos de luz desde septiembre.

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La medida, establecida por la CREG, busca incentivar a los hogares a reducir su consumo eléctrico mediante un esquema temporal de cobros y beneficios.

Durante septiembre habrá un periodo pedagógico, por lo que los usuarios no deberán pagar cobros adicionales, aunque sus facturas mostrarán información sobre la meta individual de consumo y los posibles excedentes. Los cobros comenzarán a aplicarse desde el ciclo de lectura siguiente.

La CREG enfatizó que la tarifa de energía no aumentará por esta medida. El cobro adicional será temporal y se aplicará durante seis meses únicamente a quienes superen en más de 10 % su meta individual de consumo.

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Por ejemplo, si una vivienda tiene una meta de 180 kWh, podrá consumir hasta 198 kWh sin pagar un recargo. Solo el consumo que supere ese límite generará un cobro adicional.

Los recursos recaudados conformarán una bolsa destinada posteriormente a entregar incentivos a quienes reduzcan su consumo, aunque el monto dependerá de lo efectivamente recaudado.

Quedan excluidos del programa los hogares afectados por el terremoto del 10 de agosto, además de hospitales, colegios y estaciones de Policía.

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