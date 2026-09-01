Por: EL PILON SA

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó ante el Congreso de la República el proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027. Esta socialización estuvo marcada por una fuerte oposición de algunos legisladores, a pesar del respaldo que recibió el proyecto por parte de la bancada de Gobierno. Uno de los principales críticos fue Alfredo Ape Cuello, representante del departamento del Cesar y presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, quien enfoca su preocupación en la reducción de las partidas de inversión, especialmente frente al contexto de crisis climática y a los recortes dirigidos a ramas independientes del poder público.

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El Gobierno, presidido por Abelardo de la Espriella, formuló un presupuesto por 634,9 billones de pesos, lo que implica un aumento cercano a los 60 billones respecto a la propuesta del gobierno anterior. De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, más de la mitad de ese incremento será destinada a cubrir rubros desfinanciados. No obstante, para hacer frente al déficit fiscal heredado, se estableció un recorte de 21,9 billones de pesos al presupuesto vigente para 2026.

Pese a la magnitud del presupuesto proyectado, Cuello destacó la insuficiencia de recursos para responder a los efectos del fenómeno de El Niño en la región Caribe. El funcionario mencionó específicamente las dificultades que atraviesa la Costa Atlántica y criticó la reducción en los presupuestos de los sectores de agricultura, minas, energía, ambiente y salud. Según sus palabras, la dimensión de la crisis local no parece estar debidamente reflejada en la asignación de recursos.

El representante Cuello también cuestionó la equidad en el reparto de los recortes. Señaló que, mientras la inversión global cae 3 %, entidades como el Congreso, la Registraduría y los organismos de control enfrentan recortes de 26 %, 16 % y hasta 61 %, respectivamente, en su presupuesto de inversión. De acuerdo con Cuello, el Gobierno central compensa las reducciones en determinados sectores aumentándolas en otros, afectando principalmente a los organismos independientes.

Finalmente, el debate se tornó fiscal al señalar la ausencia de una propuesta de ley de endeudamiento. Cuello recordó que los cupos aprobados mediante la Ley 2382 de 2024 solo cubren la vigencia actual y solicitó claridad sobre cómo se obtendrán nuevos créditos para sostener las finanzas en 2027. Como presidente de la Comisión Tercera, el papel de Cuello será clave en la discusión y votación del presupuesto nacional, lo que anticipa una negociación compleja en los próximos meses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 ha generado controversia en el Congreso?

La controversia surge por la reducción de inversiones en sectores clave, especialmente ante la crisis climática y la asignación de recortes más severos a entidades independientes como el Congreso, la Registraduría y organismos de control, mientras que el Gobierno central equilibra recortes y aumentos en diferentes áreas. Esto ha sido criticado principalmente por el representante Alfredo Ape Cuello, de acuerdo con los debates documentados.

¿Qué implicaciones tiene la ausencia de una nueva ley de endeudamiento para el financiamiento del presupuesto 2027?

La falta de una nueva ley de endeudamiento es relevante porque los cupos crediticios vigentes solo cubren la actualidad, lo que pone en duda la capacidad del Gobierno para autorizar nuevos créditos necesarios para financiar el presupuesto de 2027. El presidente de la Comisión Tercera ha pedido explicaciones al ministro de Hacienda sobre cómo se resolverá este vacío legal y financiero.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.