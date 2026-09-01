A las situaciones luego del terremoto del 10 de agosto en Colombia se le sumó un caso que terminó en la intensa discusión entre dos congresistas por un cargo clave en el país.

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Un intenso pulso político sacudió las instalaciones del Capitolio Nacional durante la jornada de votación para definir la presidencia de la Comisión Afrocolombiana. El representante Estefanel Gutiérrez, perteneciente a Cambio Radical, alcanzó la dignidad institucional con 29 votos.

La célula legislativa convocó formalmente a sus 49 integrantes desde la mañana de este martes, primero de septiembre, con el propósito de designar al líder de la mesa directiva para el primer año. La contienda enfrentó a Gutiérrez contra el representante Óscar Benavides.

Benavides, cercano al petrismo, representa a las negritudes en la corporación. El congresista causó controversia nacional por presuntamente solicitar dinero mediante particulares destinado a los damnificados del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

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La Corte Suprema de Justicia investiga actualmente a Benavides por estos polémicos cobros. Adicionalmente, la semana anterior la sesión programada para la elección debió aplazarse debido a maniobras políticas de los parlamentarios afines a las vertientes de izquierda.

En aquella oportunidad, los legisladores abandonaron masivamente el recinto para romper el cuórum obligatorio y frenar la inminente victoria de Gutiérrez. Sin embargo, el experimentado congresista de oposición aseguró los apoyos requeridos para consolidar su triunfo legislativo.

Gutiérrez logró el respaldo decidido del partido ASI, las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (Citrep), Salvación Nacional y Cambio Radical. Estas bancadas conforman sectores independientes y de oposición que superaron ampliamente la candidatura respaldada por el oficialismo.

Durante las intensas negociaciones, varios sectores plantearon la posibilidad de cederle la presidencia a Benavides para el segundo período constitucional. No obstante, múltiples congresistas rechazaron tajantemente esa alternativa debido al comportamiento confrontativo y los continuos escándalos del parlamentario.

Finalmente, la votación favoreció de forma contundente a Gutiérrez, dejando a Benavides sin posibilidad de presidir la comisión en ninguno de los dos períodos. Esta derrota motivó fuertes reclamos en tono airado por parte del representante vencido.

En medio del acalorado cruce de palabras, Benavides insistió enfáticamente en su condición de vocero principal de las comunidades negras. Ante esa provocación verbal, Gutiérrez reaccionó enérgicamente, lo encaró y le expresó enfáticamente: “Yo soy más negro que tú”.

Esa confrontación personal quedó registrada en una grabación audiovisual publicada posteriormente por el propio integrante del partido Cambio Radical. Pese al altercado, Gutiérrez llamó a la cordura e invitó a centrar los esfuerzos en las verdaderas necesidades étnicas.

Gutiérrez ratificó la urgencia de abandonar los debates ideológicos para concentrarse en las problemáticas urgentes que aquejan a las poblaciones negras. Además, solicitó enfocar el trabajo directamente en las regiones afrodescendientes más vulnerables, superando la gestión legislativa desde la capital.

¿Quién es Estefanel Gutiérrez?

Estefanel Gutiérrez Pérez es representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, avalado por el partido Cambio Radical.

Nació y creció en La Manga, barrio del suroccidente de Barranquilla reconocido como uno de los territorios afro más representativos de la ciudad.

Antes de llegar al Congreso, ejerció como concejal de Barranquilla durante el periodo 2024-2025, tras iniciar su trayectoria como líder comunitario y activista social.

Se convirtió en el primer joven afro en llegar al Concejo de Barranquilla, un hito que lo proyectó como figura emergente en la política local.

Es abogado, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo por la Universidad de los Andes.

Además, obtuvo un LL.M. del American University Washington College of Law, en Estados Unidos, y formación en derechos humanos.

Fue becario del Departamento de Estado estadounidense y de Naciones Unidas, formación que complementó su carrera política construida desde el trabajo territorial.

Gutiérrez alcanzó la votación más alta en la historia del Atlántico en las últimas elecciones legislativas, con cerca de 100.000 votos.

Su campaña se basó en la consigna ‘Lo que pasa en Barranquilla, tiene que pasar en todo el Atlántico’, buscando extender oportunidades a todo el departamento.

Como concejal, participó en debates sobre el desmonte del Puente Pumarejo, la remodelación del aeropuerto Ernesto Cortissoz y las tarifas de energía.

Ya en el Congreso, radicó proyectos de ley como el primer sistema nacional de paz barrial, además de una iniciativa para remunerar labores de cuidado familiar.

También ha intervenido en debates sobre descentralización del poder político y representación de comunidades afrodescendientes dentro del Legislativo colombiano.

Gutiérrez se define como un defensor del derecho a soñar y como un vocero de las comunidades históricamente marginadas del país.

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