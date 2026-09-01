Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de reactivar las órdenes de captura contra múltiples líderes de grupos armados que, hasta hace poco, contaban con un estatus especial como gestores de paz. Estas medidas fueron originalmente levantadas durante el gobierno de Gustavo Petro, dentro de la política de 'paz total'. Sin embargo, tras la suspensión de las negociaciones con estos grupos armados el pasado 28 de agosto, según lo reportado por El Espectador, el ente investigador restauró las órdenes judiciales contra quienes habían ostentado dicho rol.

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Entre las figuras que vuelven a ser buscadas por las autoridades están Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba; Giovanny Andrés Rojas, apodado Araña; y José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza. Estos personajes se destacan por haber sido designados oficialmente como voceros en procesos de diálogo, por lo cual contaban con un levantamiento temporal de sus órdenes de captura. Según explica El Espectador, la suspensión de la mesa de diálogo significó la revocatoria inmediata de ese beneficio y el restablecimiento de las medidas judiciales en su contra.

En total, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra 46 personas relacionadas con tres principales organizaciones ilegales. De estas, 27 pertenecen al Estado Mayor de Bloques y Frente, 13 a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y seis a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). Entre los nombres que menciona el documento oficial del ente investigador destacan también Carlos Eduardo García Téllez (Andrei), Sandra Milena Niño Guerrero, Fabio Giraldo Giraldo (Albeiro González) y Javier Alfonso Velosa García (Jhon Mechas o John Catatumbo), todos asociados al Estado Mayor de Bloques y Frente.

Por parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la lista incluye a José Vicente Lesmes (Walter Mendoza), Geovanny Andrés Rojas (Araña), y otros como Luis Andrés Figueroa Marín (Popeye) y Pablo Edis Ortiz Cortés (Bladimir). Respecto a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, las órdenes cobijan figuras como José Luis Pérez Villanueva (Cholo) y Loryin Emilio Pertuz Ballestas (Sebastián o York). El informe da cuenta de que, desde abril, la Fiscalía ya había advertido que volvería a activar estas medidas si persistían los incumplimientos en los compromisos adquiridos durante el periodo de diálogo. Eso llevó a solicitar al gobierno la revocatoria de la vocería para miembros de las organizaciones involucradas, lo que finalmente se concretó con la reactivación de las órdenes una vez cerradas las mesas de negociación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra los gestores de paz?

La decisión de la Fiscalía de reactivar las órdenes de captura contra los gestores de paz se debió a la suspensión de las mesas de diálogo entre el gobierno y los grupos armados Estado Mayor de Bloques y Frente, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Una vez el gobierno revocó la designación de voceros y levantó los beneficios judiciales, el ente investigador restituyó las órdenes de captura, en cumplimiento de sus funciones legales, según reportes de El Espectador.

¿Quiénes son los principales jefes de grupos armados afectados por las órdenes de captura?

Entre los principales jefes con órdenes de captura reactivadas están Alexander Díaz Mendoza (Calarcá Córdoba), Giovanny Andrés Rojas (Araña) y José Vicente Lesmes (Walter Mendoza), quienes fueron gestores de paz designados oficialmente. A estas figuras se suman Carlos Eduardo García Téllez (Andrei), Javier Alfonso Velosa García (Jhon Mechas) y José Luis Pérez Villanueva (Cholo), líderes de las estructuras Estado Mayor de Bloques y Frente, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, respectivamente.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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