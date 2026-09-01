Por: Portal Bogotá

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La ofensiva de Bogotá contra las estructuras criminales continúa de manera decidida. En una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército Nacional, fueron capturadas siete personas que, según las investigaciones, harían parte del grupo conocido como ‘Tren de Aragua’. Además, una octava persona fue notificada de su situación judicial en la cárcel de La Dorada, en Caldas, como parte del mismo proceso.

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Los operativos se desarrollaron tanto en Bogotá como en Pamplona, ubicada en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, la investigación que permitió estas detenciones estuvo motivada por el asesinato de Kevin Santiago Ángel, profesor y líder comunitario de la localidad de Kennedy. Ángel se había destacado por su labor de trabajo social, enfocada en rescatar a jóvenes del entorno delictivo y del microtráfico. Por su labor, Ángel se había convertido en una figura relevante dentro de su comunidad, y su asesinato tuvo un profundo impacto en Kennedy.

Entre las personas capturadas se encuentra alias ‘Osmer’, identificado como uno de los principales líderes de la estructura del ‘Tren de Aragua’ en la ciudad. Según lo revelado, ‘Osmer’ sería responsable de coordinar el cobro de extorsiones en el suroccidente de Bogotá. Asimismo, en los operativos fueron detenidos dos presuntos coordinadores de zona y cinco individuos más que habrían tenido roles logísticos y de ejecución en el homicidio de Ángel.

Esta operación representa, para las autoridades, un avance en el desmantelamiento de las bandas responsables de delitos graves que afectan la tranquilidad y vida social en Bogotá. Los ocho implicados serán llevados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía General de la Nación les imputará cargos de concierto para delinquir y homicidio agravado, delitos contemplados en la legislación colombiana para quienes se asocian con fines delictivos y para los involucrados en asesinatos premeditados.

Finalmente, las autoridades reiteran la importancia de que la ciudadanía denuncie comportamientos contrarios a la convivencia o hechos delictivos, recordando que uno de los mecanismos más eficaces para combatir el crimen en Bogotá es la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para los procesos investigativos y la seguridad en la ciudad.

¿Qué es el ‘Tren de Aragua’ y por qué es relevante en Bogotá?

El ‘Tren de Aragua’ es una estructura criminal señalada por las autoridades como responsable de varios hechos delictivos, incluido el asesinato del líder comunitario Kevin Santiago Ángel en Kennedy, Bogotá. Su presencia en la ciudad preocupa a las autoridades por su organización y capacidad para influir en actividades ilegales como el microtráfico y la extorsión, lo que afecta la seguridad y convivencia de diferentes sectores.

¿Contra qué delitos actúan las autoridades en las recientes capturas del ‘Tren de Aragua’?

En el marco de la investigación por el homicidio de Kevin Santiago Ángel, las autoridades capturaron a ocho personas a quienes la Fiscalía General de la Nación les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. El concierto para delinquir hace referencia a la asociación de varias personas para cometer delitos, mientras que el homicidio agravado implica un asesinato con circunstancias que agravan la culpa del acusado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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