Por: El Espectador

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El caso por el asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón ha dado un giro importante, después de que las investigaciones revelaran que los sicarios, en realidad, se equivocaron de objetivo. Según información recopilada por El Espectador, los hechos ocurrieron el 11 de febrero, cuando ambos fueron atacados a las afueras de un gimnasio en el barrio La Cabrera, al norte de Bogotá. Las evidencias, analizadas por la Fiscalía y la Policía, muestran que los responsables vigilaron y planificaron el ataque con detalle: un hombre perfectamente vestido esperó la llegada de Aponte y su escolta y les disparó antes de huir en motocicleta, en lo que las autoridades calificaron desde el inicio como un ataque premeditado.

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Sin embargo, la investigación arrojó que el verdadero blanco habría sido Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, un reconocido empresario del sector minero energético, con inversiones en gas, cobre y oro durante más de 12 años en Colombia. Oliver Peñaranda emitió un comunicado confirmando que desde 2018 lidera un proceso de formalización de mineros informales en el sur de Bolívar, a través de la empresa Grupo OPG. Este proyecto, que ha beneficiado a más de mil personas y docenas de empresas mineras legales, transformó un entorno de minería informal a uno "amigable con el medio ambiente y socialmente responsable", según su declaración. Pero el proceso también afectó los intereses de grupos criminales tradicionalmente vinculados a la minería ilegal, situación que según Oliver Peñaranda, desencadenó amenazas en su contra desde 2020, presuntamente por parte de grupos al margen de la ley y de las guerrillas FARC y ELN.

Los avances en la investigación incluyeron la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias Tony, acusado de coordinar la logística del doble homicidio y de realizar seguimientos, aunque no aceptó los cargos de homicidio agravado ni porte de armas. Información obtenida de la revisión a dispositivos electrónicos muestra que el grupo criminal, identificado como “Los Gladiadores” en chats de WhatsApp, estaba conformado por al menos seis personas, quienes compartían datos claves para identificar a la supuesta víctima. Las autoridades siguen identificando a los participantes, investigando cómo se produjo la confusión fatal y quién ordenó la ejecución del ataque.

En cuanto a Gustavo Aponte, era director de Arroz Sonora, empresa agroindustrial con presencia en Tolima y Casanare, y formaba parte del consejo directivo de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, dedicada a programas sociales y educativos para comunidades vulnerables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los sicarios confundieron a Gustavo Aponte con el empresario minero Olimpo Antonio Oliver Peñaranda?

Según la información entregada por El Espectador y la Fiscalía, la confusión se dio por las similitudes físicas entre ambos empresarios. Aunque el objetivo era Oliver Peñaranda, los sicarios atacaron a Gustavo Aponte por error, después de haber realizado seguimientos y vigilancias detalladas, pero probablemente sin confirmar con certeza la identidad del blanco.

¿Qué es la formalización de mineros ilegales y por qué representa un riesgo para empresarios como Olimpo Oliver Peñaranda?

La formalización de mineros ilegales implica incluir a mineros informales o artesanales dentro del marco legal, entregándoles permisos y acompañamiento para que realicen actividades responsables con el medio ambiente y sujetas a controles estatales. En el caso reseñado por el comunicado de Oliver Peñaranda, el proceso ha afectado los intereses de grupos criminales beneficiados durante años por la minería ilegal, lo que ha provocado amenazas y atentados en su contra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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