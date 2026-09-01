Por: Canal Uno

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Las autoridades investigan cómo llegó un proyectil de arma de fuego hasta una oficina de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en el piso 26 de la sede principal de la entidad en Bogotá.

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El elemento apareció en el despacho de Pedro Luis Bonilla, procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia. El funcionario encontró el proyectil al regresar a su oficina después del fin de semana y avisó a las directivas del organismo.

La Procuraduría informó el caso a la Policía, que envió personal especializado para realizar las primeras verificaciones. La Dijín abrió una investigación con el propósito de establecer qué ocurrió y determinar de dónde pudo provenir el disparo.

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La Policía analiza de dónde salió el proyectil

El hecho habría ocurrido entre el 29 y el 30 de agosto. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido las circunstancias exactas.

Una de las primeras líneas de investigación apunta a que el proyectil pudo llegar hasta el edificio desde los cerros orientales. Esta hipótesis aún debe ser comprobada mediante las labores técnicas.

Los investigadores tampoco contemplan inicialmente el uso de un fusil o de un arma de largo alcance. Entre las posibilidades que analizan estála de una pistola y la nueva hipótesis es que el proyectil correspondería a una bala perdida.

La Policía deberá establecer la trayectoria, el tipo de arma utilizada y el punto desde el cual pudo salir el disparo. También busca determinar si el hecho tuvo como objetivo la sede de la Procuraduría o si se trató de una situación accidental.

El proyectil apareció en el despacho de un procurador delegado

El despacho donde apareció el elemento pertenece a Pedro Luis Bonilla, procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

El funcionario tiene una amplia trayectoria en la Procuraduría. Según información de Función Pública, trabaja en la entidad desde 1999 y es abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas y magíster en derecho penal, criminología y derechos humanos.

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Bonilla aseguró a las autoridades que antes del hallazgo no había recibido amenazas ni había sido víctima de intimidaciones.

Por ahora, la investigación busca establecer si existe alguna relación entre el proyectil y las funciones que desempeña el procurador. Las autoridades también deberán determinar si se trató de un disparo accidental o de un hecho dirigido contra la sede de la Procuraduría.

Hasta que avance la investigación, no existe una conclusión oficial sobre el origen del proyectil ni sobre las circunstancias en las que terminó dentro del despacho.

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