Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación dio un paso adelante en la investigación del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay al centrar su atención en una supuesta infiltración en el esquema de seguridad que protegía al político, miembro destacado del partido Centro Democrático. De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, la fiscalía analiza una declaración obtenida en julio de 2025, procedente de un menor de edad, que podría ser clave para esclarecer si hubo fuga de información hacia la organización criminal señalada como autora del atentado. Este avance cobra relevancia luego de meses en que la familia del senador denunció la posibilidad de una complicidad interna, pero en aquel momento no recibieron la atención debida por parte de las autoridades.

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La sospecha sobre la infiltración ganó fuerza recientemente tras el pronunciamiento de la viuda de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, y del abogado Víctor Mosquera. Ellos señalaron públicamente que existen indicios de que información reservada del esquema de protección llegó a manos de la estructura criminal conocida como “Plata o plomo”. La relación quedó en evidencia gracias a datos hallados en el celular de Élder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, considerado el cerebro logístico del crimen. Se identificó en el teléfono un contacto registrado bajo el nombre “escolta del senador”, lo que sugiere una posible conexión entre los encargados de la seguridad de Uribe Turbay y los perpetradores del atentado.

Sobre esta hipótesis pesa especialmente el testimonio de Eduardo Jesús Moreno Medina, alias “Churco”, un joven de nacionalidad venezolana que tenía 17 años cuando se produjo el ataque. Según El Colombiano, Moreno Medina se presentó voluntariamente ante las autoridades colombianas para ofrecer información sobre el caso. El testimonio fue recogido en una diligencia que tuvo lugar el 23 de julio de 2025 en el Comando de Policía Metropolitana de Bogotá, estableciendo así una línea de investigación por parte de la fiscalía que no se había explorado de manera suficiente hasta ahora.

La familia de Uribe Turbay, en voz de su viuda, insiste en la importancia de esclarecer todos los hechos y advierte que sería “vergonzoso” que este magnicidio quede impune, en palabras recogidas por El Espectador, reclamando así una respuesta contundente por parte del Estado frente a cualquier posible complicidad interna.

¿Por qué es relevante la declaración del menor en la investigación del asesinato de Miguel Uribe Turbay?

La declaración del menor de edad es relevante porque aporta información sobre la supuesta filtración de datos confidenciales al grupo criminal responsable del asesinato. Según El Colombiano, el testimonio de este joven apunta a que existió una posible complicidad interna, lo que puede cambiar el rumbo de la investigación y dar claridad a la manera en que la organización “Plata o plomo” obtuvo datos críticos del esquema de seguridad.

¿Cuál es la posible relación entre el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay y la organización “Plata o plomo”?

De acuerdo con lo expuesto por la viuda y el abogado de Uribe Turbay, la información clave encontrada en el celular de alias “Chipi” muestra un vínculo sospechoso entre el círculo de guardaespaldas del senador y la estructura criminal “Plata o plomo”. Este vínculo se evidencia en la presencia de números telefónicos de escoltas dentro del teléfono de los presuntos autores materiales, lo que refuerza la hipótesis de una infiltración deliberada en el esquema de seguridad del senador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.