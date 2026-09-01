Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una de las grandes citas del metal nacional con la llegada del ‘Tortazo Metal 2026’, un evento que reunirá en el Teatro al aire libre La Media Torta a bandas emblemáticas y nuevas propuestas del género. De acuerdo con la programación divulgada por las autoridades culturales, la jornada tendrá lugar el domingo 19 de septiembre de 2026 desde la 1:00 p.m., con entrada gratuita para mayores de 14 años, hasta completar aforo, y contará con la participación especial de Ethereal, Under Threat, Victimized, Somberspawn, Internal Self Inmolation y un DJ Set de Andrés Durán y El Expreso del Rock.

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La propuesta artística de este Tortazo Metal destaca por su diversidad y capacidad de congregar tanto agrupaciones con gran trayectoria como nuevas voces del circuito independiente. Según la información oficial, los géneros que estarán presentes incluyen death metal melódico, black metal sinfónico, thrash metal y blackened death metal; estos estilos reflejan la variedad de sonidos y generaciones que conforman actualmente la escena bogotana.

Ethereal, fundada en 1996, es uno de los referentes del black metal sinfónico en Colombia. Alcanzó reconocimiento nacional e internacional con su EP ‘As Sad as Beautiful’ (1998), logrando ventas significativas y participación en encuentros como Rock al Parque en 1998 y 1999. Ahora, con el regreso de Ana María Botero como vocalista, la banda inaugura una nueva etapa.

Otra agrupación destacada es Under Threat, creada en 1997 por Nicolás y David Bermúdez y Alejandro Rojas. Este grupo parte del death metal melódico e incorpora temáticas de crítica y reflexión existencialista. Su más reciente álbum, ‘Impermanence’ (2022), fue producido en Suecia y durante 2025 estrenó sencillos como ‘Ashes from Paradise’.

Victimized, con más de 20 años en el thrash metal underground, ha llevado su propuesta de crítica social por escenarios nacionales e internacionales y trabaja actualmente en su cuarto álbum. Somberspawn, fundada en 2018, representa a la nueva generación con su blackened death metal y participaciones en festivales como Rock al Parque 2025. Internal Self Inmolation, ganadora de la Beca LEP de Producción y Circulación - Red de Escenarios 2026, aportará una mirada introspectiva desde el death metal melódico independiente.

Como invitado especial estará Andrés Durán, figura histórica del rock y el metal en la región, quien ofrecerá un exclusivo DJ Set de vinilos centrado en metal y los denominados ‘Sonidos Xtremos Colombianos’, homenajeando la memoria y las raíces del género.

La cita es en La Media Torta, ubicada en calle 18 #1-05 Este, con entrada libre para mayores de 14 años hasta completar aforo. Es importante tener en cuenta que el evento no es apto para mascotas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué bandas participarán en el Tortazo Metal 2026 en Bogotá?

En el ‘Tortazo Metal 2026’ tocarán Ethereal, Under Threat, Victimized, Somberspawn, Internal Self Inmolation y habrá un DJ Set de Andrés Durán y El Expreso del Rock, de acuerdo con la programación oficial divulgada por las autoridades culturales.

¿Cuál es la ubicación y las condiciones de acceso al Tortazo Metal 2026?

El concierto gratuito se realizará en el Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá, ubicado en la calle 18 #1-05 Este, el domingo 19 de septiembre de 2026 desde la 1:00 p. m. La entrada es libre para mayores de 14 años hasta completar aforo, y no se permite el ingreso de mascotas, según los organizadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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