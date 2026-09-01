Una nueva práctica que estaría tomando fuerza en algunas vías de Bogotá quedó en el centro de la polémica luego de que se conocieran imágenes de un grupo de ciclistas desplazándose a alta velocidad por diferentes calles y avenidas de la capital.

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(Ver también: [Video] Motociclista energúmeno apartó mirada de la vía, se pasó semáforo en rojo y se llevó a ciclista por delante)

El video, publicado por la cuenta de X @PasaenBogota, muestra a varios ciclistas avanzando en grupo y haciendo maniobras entre el tráfico. Según la publicación, se trataría de una presunta carrera ilegal en la que algunos participantes habrían pasado semáforos en rojo, ocupado carriles destinados al transporte público y bloqueado momentáneamente el paso de vehículos.

Las imágenes despertaron críticas entre ciudadanos que cuestionaron el comportamiento de los ciclistas y pidieron mayor presencia de las autoridades para controlar este tipo de situaciones.

El debate también puso nuevamente sobre la mesa los problemas de convivencia entre bicicletas, automóviles, motocicletas, peatones y transporte público en Bogotá.

Ciclistas también deben cumplir las normas

Aunque Bogotá es reconocida por su infraestructura para bicicletas y actualmente cuenta con cerca de 590 kilómetros de ciclorrutas permanentes, los biciusuarios no están exentos de cumplir las normas de tránsito.

La Secretaría Distrital de Movilidad establece que los ciclistas deben respetar la señalización y los semáforos, evitar el exceso de velocidad y realizar los cruces de manera segura. También deben circular por los carriles habilitados para ellos cuando corresponda.

De hecho, la normativa señala expresamente que las bicicletas no pueden ocupar los carriles exclusivos del transporte público masivo y que tampoco está permitido realizar maniobras peligrosas que puedan poner en riesgo al propio ciclista o a otros actores viales.

Por eso, situaciones como las que aparecen en el video causan preocupación, especialmente cuando los ciclistas circulan en grupo, aumentan la velocidad o atraviesan intersecciones sin respetar las señales.

La bicicleta también está involucrada en la siniestralidad vial

Las cifras de seguridad vial muestran que los ciclistas hacen parte de los usuarios vulnerables de las calles bogotanas. Entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, los ciclistas representaron el 14 % de las víctimas fatales por siniestros viales en Bogotá, mientras que motociclistas y peatones concentraron porcentajes mayores.

Además, la Secretaría de Movilidad ha insistido en que el exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo en las vías de la capital. En 2025, la entidad implementó medidas de infraestructura, control y pedagogía para reducir este comportamiento.

En ese contexto, las carreras o recorridos a alta velocidad en vías abiertas al tráfico plantean un riesgo no solamente para quienes participan, sino también para conductores, peatones y usuarios del transporte público que comparten esos espacios.

(Ver también: Conductor que atropelló y le pasó un carro por encima a un ciclista está libre: lo que se ve es grave)

La polémica queda ahora centrada en el control de estas prácticas y en la necesidad de que todos los actores viales, incluidos los ciclistas, respeten las normas establecidas para evitar nuevos siniestros en las calles de Bogotá.

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