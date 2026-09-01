Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, diferentes entidades trabajan de forma conjunta para mantener la ciudad limpia y propiciar una mejor cultura ciudadana en la disposición de residuos. Un claro ejemplo de esto es el evento denominado ‘EcoFest’, liderado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que este jueves 3 de septiembre se llevará a cabo en el SuperCADE 20 de Julio, ubicado en la localidad de San Cristóbal. El propósito central de esta iniciativa es enseñar a los ciudadanos cómo deshacerse de manera adecuada de escombros, muebles en desuso y otros elementos de gran tamaño, incentivando la correcta disposición en lugares autorizados y facilitando la entrega gratuita de estos objetos en cajas estacionarias habilitadas especialmente para la jornada.

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‘EcoFest’ es una apuesta distrital que busca transformar los Ecopuntos—lugares designados para recibir residuos de construcción, demolición y objetos voluminosos—en espacios de encuentro comunitario. Allí, la ciudadanía y distintas entidades del distrito se reúnen para promover experiencias pedagógicas y culturales relacionadas con la gestión sostenible de residuos. La programación del evento, anunciada por la UAESP en sus canales de información, contempla actividades pedagógicas, muestras artísticas, fomento al emprendimiento y espacios de participación ciudadana, todos enfocados en sensibilizar sobre la importancia de separar en la fuente y entregar adecuadamente los residuos voluminosos.

Durante la jornada, que tendrá lugar desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m., se dispondrá de Ecopuntos en los que las personas interesadas podrán llevar escombros, muebles viejos, colchones y otros enseres para ser gestionados correctamente. Según la información de la UAESP publicada en sus canales oficiales y en redes sociales, estos espacios no solo servirán como puntos de recolección, sino que también serán escenarios para aprender a través de actividades culturales y pedagógicas. El SuperCADE 20 de Julio, ubicado en la carrera quinta A #30C-20 sur, aledaña al Portal 20 de Julio de TransMilenio, será el epicentro de este encuentro comunitario.

Con actividades como ‘EcoFest’, Bogotá avanza en su objetivo de fortalecer la conciencia ambiental y la participación activa de la comunidad en el cuidado del entorno. La UAESP resalta la importancia de que todos trabajen juntos para que cada día la ciudad luzca mejor, invitando a la ciudadanía a participar y aportar positivamente a su entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede la ciudadanía de Bogotá aprovechar el EcoFest para disponer residuos voluminosos?

Las personas pueden acudir al evento en el SuperCADE 20 de Julio para llevar escombros, muebles viejos, colchones y otros elementos grandes, depositándolos gratuitamente en los Ecopuntos. Además, pueden participar en actividades pedagógicas y culturales para aprender sobre la correcta disposición y reciclaje, según información de la UAESP.

¿Qué actividades pedagógicas y culturales se desarrollarán durante el EcoFest en San Cristóbal?

De acuerdo con datos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el EcoFest ofrecerá actividades pedagógicas, muestras artísticas y espacios de participación ciudadana enfocados en la gestión adecuada de residuos, además de talleres para enseñar cómo separar y entregar correctamente los mismos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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