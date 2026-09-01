Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá continúa consolidándose como epicentro de grandes encuentros culturales y musicales, en esta ocasión con una nueva edición del ‘Tortazo Metal 2026’. El evento se realizará el domingo 19 de septiembre de 2026 a partir de la 1:00 p.m., en el Teatro al aire libre La Media Torta, uno de los escenarios más emblemáticos para el desarrollo del arte y la música local, de acuerdo con la información entregada por el portal oficial de Bogotá.

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El cartel del ‘Tortazo Metal 2026’ está conformado por agrupaciones que representan distintas tendencias dentro del metal hecho en Bogotá, reflejando tanto la riqueza histórica como la diversidad generacional de la escena. Entre los invitados se destaca Ethereal, banda fundada en 1996 que ha sabido conjugar el death, black, heavy y gothic metal para dar vida a una identidad propia, y cuyo EP ‘As Sad as Beautiful’ alcanzó cerca de 2.500 copias vendidas, proyectando su trabajo incluso en Ecuador. Su regreso en 2026 marca el retorno de Ana María Botero como vocalista, símbolo de una nueva etapa.

También figura Under Threat, nacida en 1997, influida por el death metal melódico y reconocida por letras que exploran el cuestionamiento existencial y el pensamiento crítico. Su más reciente producción, ‘Impermanence’ (2022), fue trabajada en Suecia y la banda se encuentra componiendo su séptimo álbum previsto para 2027. A ellos se suma Victimized, una agrupación bogotana de thrash metal cuya propuesta, marcada por velocidad, agresión y letras sobre la realidad social y política, la ubica como referente dentro del circuito subterráneo colombiano.

El elenco incluye a Somberspawn, exponente del blackened death metal que debutó con ‘Inumbrate’ en 2020 y ha fortalecido su presencia en escenarios como Rock al Parque 2025 y Viboral Rock 2024. Internal Self Inmolation, ganadora de la Beca LEP Producción y Circulación - Red de Escenarios de Bogotá 2026, brinda una visión introspectiva del death metal melódico, con letras sobre alienación y conflicto interno.

La cuota especial llegará de la mano de Andrés Durán, figura clave del rock y el metal en Colombia, quien presentará un DJ Set de vinilos enfocado en metal y Sonidos Xtremos Colombianos, conectando la memoria sonora con la experiencia del público.

La cita es el 19 de septiembre en La Media Torta de Bogotá (calle 18 #1-05 Este), con entrada libre para mayores de 14 años hasta completar aforo. El evento no es pet friendly.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las bandas destacadas que se presentarán en el Tortazo Metal 2026 en Bogotá?

Entre las agrupaciones destacadas de Tortazo Metal 2026 están Ethereal, Under Threat, Victimized, Somberspawn e Internal Self Inmolation, junto al DJ Set de Andrés Durán. Cada banda aporta un estilo diferente dentro del metal bogotano, mostrando la diversidad y el recorrido de la escena local.

¿Qué géneros y tendencias del metal estarán presentes en el Tortazo Metal 2026 en La Media Torta?

El cartel incluye géneros como death metal melódico, black metal sinfónico, thrash metal y blackened death metal, reflejando la variedad de tendencias que conforman el panorama actual del metal en Bogotá y su circuito independiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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