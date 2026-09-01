Por: El Espectador

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Después de más de medio siglo, el cuerpo oficial de Bomberos Bogotá vivió un momento histórico: 30 mujeres tomaron posesión de sus cargos e iniciaron el proceso de formación que las convertirá en bomberas operativas. Según informó El Espectador, este grupo representa el primer curso exclusivamente femenino desde 1975, cuando la institución abrió una convocatoria similar que permitió la integración de 20 jóvenes a la entidad. En los años posteriores, hubo participación femenina, pero únicamente a través de procesos de selección mixtos, por lo que no se había brindado otra oportunidad exclusiva para mujeres hasta hoy.

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El proceso para llegar a esta nueva cohorte no fue sencillo. El Espectador detalló que, en esta ocasión, se inscribieron 248 mujeres, quienes tras la recepción y validación de documentos, comenzaron un riguroso proceso de selección compuesto por siete etapas. Este incluyó pruebas de conocimientos generales, evaluaciones para detectar fobias y otras específicas, exámenes físicos, entrevistas y revisiones adicionales para determinar quiénes estaban calificadas. Así, solo 30 aspirantes lograron superar todas las fases y obtuvieron el cargo provisional de bombero código 475 grado 15. Como requisito previo fundamental, ahora deberán completar una preparación adicional centrada en las capacidades operativas inherentes a la labor bomberil.

Esta primera etapa de formación abarca no solo el desarrollo de competencias técnicas y físicas, sino también de habilidades sociales como liderazgo, disciplina, trabajo compartido y orientación al servicio ciudadano. Según resaltó Paula Ximena Henao Escobar, directora de Bomberos Bogotá, la celebración por este hito radica en la posibilidad de fortalecer la participación femenina dentro de una entidad con 131 años de trayectoria y que, por primera vez, es liderada por una mujer. Durante su administración, la institución ha impulsado espacios de formación diseñados especialmente para mujeres, como el Comité de Mujer y Género, el primer Curso de Conducción de Vehículos de Emergencia para bomberas, y un diplomado de Investigación de Incendios y Explosiones dirigido exclusivamente a integrantes femeninas.

La llegada de este segundo grupo exclusivamente femenino constituye, de acuerdo con la directora, un motivo de orgullo y satisfacción institucional. Mientras avanza la formación, las nuevas integrantes sentarán un precedente importante que suma al esfuerzo continuo por lograr equidad de género y representación dentro de los equipos que atienden emergencias en Bogotá.

¿Cuál fue el proceso de selección para el curso femenino de Bomberos Bogotá?

De acuerdo con El Espectador, el proceso empezó con la inscripción y validación documental de 248 mujeres, seguido de siete etapas donde se evaluaron conocimientos generales, fobias, aspectos físicos, entrevistas y exámenes específicos. Solo las 30 mejores candidatas lograron acceder al cargo provisional y a la posterior formación operativa.

¿Qué significa tener un curso exclusivamente femenino en Bomberos Bogotá después de 51 años?

Esto marca un paso relevante para la equidad de género en la entidad, permitiendo fortalecer la representación y formación especializada femenina, en una institución históricamente conformada mayoritariamente por hombres, tal como destacó la directora Paula Ximena Henao Escobar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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