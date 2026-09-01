Por: El Espectador

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Un intenso incendio estructural movilizó a los bomberos de Bogotá en la madrugada y mañana del martes 1 de septiembre, específicamente en la localidad de Fontibón. De acuerdo con los reportes de Bomberos de Bogotá, unidades de varias localidades se coordinaron para contener la emergencia en una bodega ubicada en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con calle 13, la cual se dedica al mantenimiento y pintura de vehículos de carga. Las primeras imágenes difundidas por ciudadanos desde aproximadamente las 5:00 de la mañana mostraron la magnitud de las llamas que consumían completamente las instalaciones del lugar.

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La afectación no se limitó únicamente a las pérdidas materiales dentro de la bodega, ya que la caída de una valla también fue reportada durante la emergencia. Además, según informaron los testigos, las labores incluyeron la búsqueda de un perro que resguardaba la edificación al momento de los hechos. El avance del fuego fue documentado en redes sociales, donde varios usuarios evidenciaron la rapidez con la que bomberos llegaron al sitio y comenzaron las labores para controlar la situación.

Según los Bomberos Oficiales de Bogotá, no se registraron personas heridas tras el incendio. Para las 7:00 a.m., los equipos de emergencia reportaron haber controlado el 98 % de la conflagración y procedieron con la remoción de escombros y el enfriamiento de puntos calientes, para evitar que el fuego se reactivara. Las causas que originaron el incendio aún son materia de investigación, de acuerdo con la información oficial.

Este caso hace parte de una semana particularmente exigente para los servicios de emergencia en la ciudad. Entre el 24 y el 30 de agosto, Bomberos de Bogotá atendió 874 situaciones, dentro de las cuales 31 estuvieron relacionadas con incendios: 14 estructurales, uno vehicular y 16 forestales. Además, en ese mismo periodo se presentaron 26 incidentes por lluvias, 43 rescates y 80 emergencias asociadas con materiales peligrosos. El acumulado del año ya suma 26.784 operaciones atendidas por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal sobresalieron como las localidades con más incidentes destacados durante la última semana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió el incendio estructural atendido por Bomberos de Bogotá?

El incendio ocurrió en la localidad de Fontibón, específicamente en una bodega ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 13, una zona en la que se realiza mantenimiento y pintura de vehículos de carga, según los reportes oficiales y el seguimiento de Bomberos de Bogotá.

¿Cuántos incendios atendieron Bomberos de Bogotá en la última semana?

Entre el 24 y el 30 de agosto, Bomberos de Bogotá atendió 31 incendios en la ciudad, de los cuales 14 fueron estructurales, uno vehicular y 16 forestales. Además, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá reportó un total de 874 emergencias en ese periodo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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