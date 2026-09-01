Por: Portal Bogotá

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Desde el lunes 31 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre de 2026, la estación Restrepo de TransMilenio, ubicada en la avenida Caracas con calle 19 sur en Bogotá, se verá afectada por el cierre temporal del vagón 2 en sentido norte a sur, debido a obras de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial. De acuerdo con la información presentada por TransMilenio, estos trabajos buscan garantizar un mejor estado de la infraestructura y ofrecer mayor seguridad a quienes usan el sistema diariamente.

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Como consecuencia de esta intervención, los usuarios que habitualmente acceden al vagón 2 de la estación Restrepo deberán modificar sus rutas. Según TransMilenio, la ruta H13, que normalmente se dirige hacia el Portal Tunal, realizará su parada temporalmente en el vagón 1 de la misma estación. Además, los servicios habituales de este vagón, como los identificados con los números 3, J76, K54, 3 (en sentido sur), H54 (Portal Usme) y H76 (Portal Usme), continuarán operando en el vagón 1, permitiendo cierta continuidad pese a las restricciones temporales.

Para quienes utilizan la estación Fucha, también habrá cambios. Las rutas H17 y H20, ambas con destino al Portal Usme, trasladarán sus paradas de manera provisional al vagón 1 de esta estación, de acuerdo con el comunicado oficial. Así, TransMilenio busca redirigir el flujo de pasajeros y minimizar el impacto durante la semana que dure el cierre.

Ante estas modificaciones, TransMilenio recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos y consultar canales oficiales como la aplicación TransMiApp o las redes sociales de la entidad. Así mismo, sugiere mantener cargada la tarjeta TuLlave, el principal medio de pago del sistema, para evitar contratiempos al ingresar a cualquiera de las estaciones.

Estas acciones se enmarcan dentro del compromiso de las autoridades locales y del sistema de transporte masivo de Bogotá por mantener en condiciones óptimas la infraestructura vial, aunque esto implique ajustes temporales para los usuarios. La información sobre proyectos como este se puede consultar a través de campañas como ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que informa de manera regular sobre cambios en la movilidad de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles rutas de TransMilenio cambian su parada por el cierre del vagón 2 en la estación Restrepo?

Las rutas que modifican su parada a raíz del cierre temporal del vagón 2 en la estación Restrepo, de acuerdo con TransMilenio, son la H13, que ahora se detendrá en el vagón 1, y los servicios que continúan en el vagón 1, como 3, J76, K54, 3 (sentido sur), H54 y H76. Asimismo, las rutas H17 y H20 con destino al Portal Usme trasladarán su parada al vagón 1 de la estación Fucha durante la duración de las obras.

¿Por qué se realiza el cierre temporal del vagón 2 en la estación Restrepo de TransMilenio?

Según lo informado por TransMilenio, el cierre temporal responde a la necesidad de adelantar trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial en la avenida Caracas con calle 19 sur. Estas obras buscan mejorar la infraestructura y la seguridad de los usuarios que transitan diariamente por el sistema de transporte masivo en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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