Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Desde el 1 de septiembre de 2026, Bogotá celebra la reapertura del campo de golf del parque La Florida, ubicado en la localidad de Engativá, al noroccidente de la ciudad. Esta noticia representa un avance importante para la oferta deportiva local, ya que el campo, tras un proceso exhaustivo de recuperación, vuelve a estar disponible para toda la ciudadanía. De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en articulación con la Federación Colombiana de Golf, la intervención se realizó de manera responsable y con acompañamiento técnico, garantizando la preservación de este bien público y su vocación original: ser una puerta de entrada al golf para los bogotanos.

Sigue a PULZO en Discover

Según el director del IDRD, Daniel García Cañón, la meta principal de la recuperación fue hacer del campo un espacio más accesible, seguro y óptimo para nuevos y experimentados practicantes del golf. Desde mayo, la Federación Colombiana de Golf asumió labores de alistamiento, mantenimiento y recuperación técnica, bajo un permiso temporal del IDRD, para rehabilitar completamente el escenario. El resultado es un campo público de nueve hoyos, par 36, que ahora puede ser usado sin necesidad de membresía, manteniendo así su enfoque inclusivo.

Los trabajos técnicos fueron minuciosos. Se priorizó la recuperación de los ‘greens’ (superficies de césped muy corto donde se encuentran los hoyos), con tratamientos que controlan la humedad y las enfermedades del pasto. Además, se intervino en ‘tees’ (áreas de salida), ‘fairways’ (franjas de césped que conectan los hoyos), búnkeres (obstáculos de arena), lagos y plataformas de práctica. El balance técnico presentado por la Federación Colombiana de Golf indica que los 36 búnkeres están listos, los ‘tees’ habilitados y los ‘fairways’ en condiciones óptimas; los ‘greens’ seguirán recibiendo mantenimiento para conservar calidad y jugabilidad.

Las mejoras superaron el terreno deportivo. También se renovaron baños, cocina, restaurante, salón principal, barra, lockers y bicicletero, junto con trabajos en pintura, iluminación, puertas y senderos peatonales accesibles. Zonas administrativas, atención al público, parqueadero y la malla perimetral también fueron intervenidas. En cuanto a sostenibilidad, se optimizó la red hidráulica y de drenaje, y se restauró el suministro de agua después de pruebas hidrosanitarias.

Para acceder al campo, la ciudadanía debe consultar canales oficiales de la Federación para conocer horarios, tarifas y condiciones. Las nuevas tarifas, según Fabio Villamizar Zurek, presidente de la Federación Colombiana de Golf, apuntan a la sostenibilidad del escenario sin dejar de lado la inclusión de nuevos públicos. El IDRD continuará con seguimiento técnico, administrativo y operativo para preservar las condiciones logradas y mantener el campo como un bien público.

¿Cómo consultar horarios y tarifas para el campo de golf La Florida en Bogotá?

Usted puede encontrar información actualizada sobre horarios de servicio, tarifas, proceso de reservas y condiciones de ingreso al campo de golf La Florida en los canales oficiales de la Federación Colombiana de Golf, tal como indicaron las autoridades responsables del escenario en los reportes recientes.

¿Qué significa ‘green’, ‘tee’ y ‘fairway’ en la práctica del golf?

En el contexto del golf, ‘green’ se refiere a la zona de césped corto donde está el hoyo, ‘tee’ es el área desde donde se inicia cada hoyo, y ‘fairway’ es la franja de césped que conecta el inicio con el green. Estos términos técnicos describen partes clave del campo y fueron esenciales en las labores de rehabilitación de La Florida, como detalla la Federación Colombiana de Golf.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.