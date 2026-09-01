Horas luego del temblor en la madrugada del martes primero de septiembre, hubo dos reportes de movimientos telúricos en menos de 30 minutos entre uno y otro aviso.

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El primero sucedió en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia a las 11:47 de la mañana, con una magnitud de 3.1 y una profundidad superficial, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Lo cierto es que el segundo informe de esta entidad desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) prendió las alarmas por el incremento del caso.

A pesar de que en primera instancia se indicó que la magnitud era de 4.1, luego el SGC señaló que un sismo de 3.9 con profundidad superficial tuvo como epicentro en Montecristo, Bolívar.

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Los usuarios reaccionaron desde las redes sociales para indicar cómo sintieron el movimiento telúrico y, en uno de los casos, deja en evidencia que se mantiene la alerta en el país.

“En el municipio de El Bagre, Antioquia, fuerte”, afirmó una persona, mientras que otra dio un parte de tranquilidad en otra zona de ese departamento. “Sí, en Rionegro, Antioquia, muy, muy leve”.

El lunes en la noche también hubo reporte de temblor, en una situación que lleva a seguir con especial atención y darle seguimiento a los mecanismos de cuidado para evitar cualquier riesgo.

Las últimas semanas han estado marcadas por el apoyo a las personas de los departamentos más afectados por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto de 2024, con magnitud de 7.4.

Las regiones más afectadas fueron en Chocó, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Quindío, por lo que el Gobierno Nacional anunció respaldo con subsidios tanto de arrendamiento como de futura compra para quienes perdieron su vivienda.

Es pertinente recordar que se indicó que la primera fase terminaba en agosto para la atención primaria a la emergencia, mientras que ahora comienza la búsqueda para ofrecer esos impulsos.

Hay lugares muy afectados como Dosquebradas (Risaralda) que han emitido gritos de ayuda porque, al ser la segunda ciudad con más daños, se ha visto superado por la situación.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Colombia?

Saber reaccionar adecuadamente durante un sismo salva vidas y disminuye sustancialmente el riesgo de sufrir lesiones. Colombia es un país con una elevada actividad sísmica en múltiples regiones.

Ante los primeros movimientos del terreno, las personas deben mantener la calma para tomar decisiones acertadas. El pánico causa estampidas peligrosas en pasillos, escaleras y salidas de emergencia de los inmuebles.

Si la persona está dentro de un edificio, debe buscar refugio inmediato bajo una mesa o escritorio resistente. Cubrir la cabeza y el cuello con los brazos protege contra objetos caídos.

Hay que alejarse de ventanas, espejos, fachadas de vidrio y muebles pesados que puedan colapsar. Nunca deben utilizarse ascensores durante la emergencia sísmica por el alto peligro de atrapamiento.

Si el temblor ocurre mientras se transita por la calle, conviene alejarse de cables eléctricos, postes y fachadas viejas. Buscar un espacio abierto libre de estructuras salientes disminuye considerablemente la exposición a peligros.

Los conductores deben reducir la velocidad gradualmente y estacionar el vehículo en un lugar seguro. Evitar detenerse debajo de puentes peatonales, cables de alta tensión o pasos a desnivel garantiza seguridad.

Una vez finalizado el sacudimiento, es necesario evacuar el lugar utilizando exclusivamente las escaleras de emergencia. Antes de salir, cerrar las llaves de gas y cortar el fluido eléctrico previene incendios secundarios.

Llegar al punto de encuentro previamente establecido facilita la contabilización de familiares o compañeros de trabajo. Permanecer atentos a comunicados oficiales de las autoridades evita caer en desinformación o falsos rumores.

En caso de quedar atrapado entre escombros, conviene cubrirse la boca y golpear paredes o tuberías con objetos. Gritar debe dejarse como último recurso para evitar inhalar polvo nocivo y agotar energías.

Tener preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos y botiquín fortalece la supervivencia colectiva. La prevención permanente constituye la herramienta más eficaz para afrontar los fenómenos naturales.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.