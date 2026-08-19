El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses actualizó este miércoles el balance sobre las víctimas mortales que dejó el terremoto que sacudió al país y confirmó que 314 cadáveres ya fueron identificados.

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De acuerdo con la entidad, hasta el momento han sido recibidos 319 cuerpos procedentes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, las zonas más afectadas por la emergencia.

Entre las personas fallecidas identificadas se encuentran 24 menores de edad y 12 ciudadanos extranjeros, según el reporte oficial divulgado por Medicina Legal.

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Las labores de identificación continúan mientras las autoridades avanzan en la entrega de los cuerpos a sus familiares y en la consolidación del balance definitivo de víctimas que dejó el movimiento telúrico.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa las cifras de víctimas identificadas y personas reportadas como desaparecidas, con cierre de hoy 12:30 p.m. Consulte los listados en https://t.co/Nf1clJVRTj#TerremotoColombia #DesparecidosTerremotoColombia pic.twitter.com/4ceuyCzjVF — Medicina Legal (Col) (@MedLegalColombi) August 19, 2026

Cifras de desaparecidos

Medicina Legal también informó que 262 personas sigen desaparecidas. De igual manera, 294 ciudadanos ya aparecieron con vida.

Lamentablemente, 98 son los aparecidos sin vida, según la institución.

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