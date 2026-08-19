Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El Ministerio de Trabajo recordó que cientos de trabajadores cuyas viviendas resultaron dañadas por el reciente terremoto pueden solicitar un retiro parcial de sus cesantías para invertir en la reparación, ampliación o mejoramiento de sus inmuebles. Esta alternativa está contemplada en la legislación colombiana y favorece a quienes, aunque no perdieron totalmente su vivienda, sí enfrentan afectaciones que impiden el uso normal de sus hogares.

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De acuerdo con el artículo publicado por El Diario, la emergencia causada por el sismo del 10 de agosto en departamentos como Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Quindío y Caldas ha dejado a miles de edificaciones con distintos niveles de afectación. Para las personas de ciudades como Pereira y Dosquebradas, esta disposición resulta especialmente oportuna, pues muchos se ven obligados a reparar daños antes de regresar a la normalidad.

No obstante, es fundamental precisar que esta opción no corresponde a un subsidio exclusivo para afectados por el terremoto, sino a un derecho laboral descrito en las normas colombianas. Según el Decreto 1072 de 2015, los trabajadores pueden usar parte de sus cesantías para adquirir, construir o, como en este caso, mejorar su vivienda. El alcance de la norma incluye obras de reparación de paredes, pisos, cubiertas e instalaciones, siempre que se demuestre legalmente la destinación del dinero.

El proceso de retiro de cesantías comienza presentando una solicitud ante el empleador, explicando el destino del dinero y adjuntando la documentación requerida, como contrato de obra y certificado de libertad y tradición del inmueble con hasta 30 días de antigüedad, según orientaciones del Ministerio de Justicia. Una vez aceptada la solicitud, el empleador y el fondo de cesantías —ya sea Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia o el Fondo Nacional del Ahorro— realizan las verificaciones y, cumplidos todos los requisitos, el pago debe efectuarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, según lo estipula el Decreto 1562 de 2019.

La posibilidad de retiro está limitada a la vivienda propia, de la pareja o compañera o compañero permanente del solicitante y no se aplica en inmuebles de familiares o en arriendo. Todo esto cobra relevancia mientras se adelanta la reconstrucción y las autoridades, lideradas por el Gobierno Nacional, articulan estrategias de ayuda, subsidios y seguros. Por tanto, se recomienda a los trabajadores revisar primero la disponibilidad de seguros o subsidios antes de usar sus cesantías como fuente de financiamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se pueden usar las cesantías para reparar una vivienda afectada por terremoto en Colombia?

Las cesantías pueden retirarse parcialmente en Colombia para la reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda si el inmueble es propiedad del trabajador o su pareja. Es indispensable presentar al empleador una solicitud con los documentos que demuestran la finalidad del dinero, como contrato de obra y certificado de libertad y tradición. El fondo de cesantías y el empleador revisan la documentación y, si todo está en regla, desembolsan los recursos dentro de los cinco días hábiles siguientes.

¿Qué documentos se requieren para retirar cesantías por daños en vivienda tras un terremoto?

Para retirar cesantías destinadas a reparar una vivienda tras un terremoto, la persona debe aportar contrato de obra, certificado de libertad y tradición del inmueble con una antigüedad menor a 30 días y, en algunos casos, otros documentos que prueben que la vivienda es de su propiedad o de su pareja. Los fondos de cesantías pueden solicitar papeles adicionales según sus propias políticas internas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.