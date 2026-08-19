La Liga y la Copa BetPlay 2026 tendrán caminos diferentes en lo que resta de temporada. La Dimayor tomó este miércoles una decisión que modifica la forma en que se disputarán las próximas fases de la Copa, mientras la Liga mantendrá el formato con el que comenzó.

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La determinación fue tomada durante una Asamblea Extraordinaria, en la que se analizaron las condiciones actuales del país y el calendario del Fútbol Profesional Colombiano.

El principal cambio estará en la Copa Betplay Dimayor 2026: los partidos de octavos y cuartos de final serán a partido único. En cambio, la Liga Betplay Dimayor II-2026 continuará bajo el sistema de competencia que estaba establecido desde el inicio del campeonato.

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¿Qué cambia en la Copa Betplay?

Los equipos que alcancen los octavos de final de la Copa tendrán que definir su clasificación en un solo partido.

La misma fórmula se aplicará en los cuartos de final, por lo que no habrá series de ida y vuelta en estas dos rondas.

Esto modifica la dinámica de la competencia, ya que cada partido será definitivo para los clubes que busquen avanzar a la siguiente fase. Las semifinales y la final, sin embargo, conservarán el formato de ida y vuelta.

¿Cómo se definirá la localía?

La Dimayor también estableció el criterio para determinar qué equipo jugará como local en los octavos y cuartos. La decisión se tomó respetando lo contemplado en el reglamento de la competición sobre el partido de vuelta.

Así funcionará:

Equipo del Torneo Betplay vs. equipo de Liga Betplay: será local el club de la segunda categoría .

será local el club de la . Dos equipos de Liga Betplay: será local el conjunto que haya terminado mejor ubicado en la tabla de reclasificación del primer semestre.

De esta manera, además de eliminar el partido de vuelta en estas fases, la Dimayor ya dejó definido el criterio para establecer las localías.

¿Qué pasará con la Liga Betplay II-2026?

En la Liga Betplay II-2026 no habrá cambios de formato.

La Asamblea decidió mantener el sistema de competencia establecido desde el comienzo del campeonato, por lo que el torneo continuará bajo las reglas que tenía previstas.

La diferencia frente a la Copa es clara: mientras la primera competencia tendrá modificaciones en sus fases de eliminación directa, la Liga seguirá con el formato vigente.

Así se jugarán los octavos de la Copa

Con la decisión tomada por la Dimayor, los octavos de final de la Copa Betplay 2026 serán a partido único.

Los enfrentamientos quedaron definidos de la siguiente manera:

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a todos los aficionados que, en el marco de la Asamblea Extraordinaria realizada este miércoles 19 de… pic.twitter.com/Frppq9SbX4 — DIMAYOR (@Dimayor) August 19, 2026

Los equipos tendrán, por tanto, una sola oportunidad para conseguir la clasificación a cuartos. A partir de semifinales cambiará nuevamente la dinámica: esas series, al igual que la final de la Copa Betplay, se disputarán en partidos de ida y vuelta.

La Dimayor señaló que las decisiones fueron tomadas después de revisar las circunstancias actuales del país y las condiciones del calendario deportivo, con una modificación para la Copa y la continuidad del formato en la Liga.

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