Por: EL PILON SA

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El fútbol colombiano vivió una pausa sin precedentes luego del devastador terremoto que sacudió la costa Pacífica y el Eje Cafetero, forzando la suspensión temporal de partidos de la liga, la copa y las competencias internacionales. Durante la última semana, los ojos no estuvieron puestos en el espectáculo deportivo, sino en la ayuda a los más afectados por el desastre natural, según lo reportado por Betan. Sin embargo, la vuelta del fútbol a los escenarios ya está programada y marcará el inicio de una nueva etapa tanto para los equipos como para las comunidades que vibran con este deporte.

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La Liga BetPlay II-2026 retoma su calendario desde el miércoles 19 de agosto, día en que Águilas Doradas recibirá en Medellín a Llaneros, encuentro que concluirá la fecha 4 del campeonato. En esa misma jornada, se jugará un partido aplazado: Cúcuta se enfrentará a Inter de Bogotá, correspondiente a la fecha 2. Todo esto abrirá paso al regreso completo de la competencia nacional, que ya tiene agendado para el viernes 21 de agosto el duelo de la fecha 5 entre Jaguares y Boyacá Chicó.

En cuanto a la participación de Alianza Valledupar, está previsto que el equipo abra el estadio Armando Maestre Pavajeau el viernes 21 de agosto para recibir a Deportivo Pereira, conjunto proveniente de una de las regiones más impactadas por el terremoto. Este partido marca el retorno de los vallenatos a la acción después de la suspensión tanto de su enfrentamiento por octavos de final de la Copa Colombia frente a Once Caldas como de su partido por liga ante el mismo Once Caldas. El conjunto busca su primer triunfo en casa tras un difícil comienzo liguero.

Por su parte, Deportivo Pereira llega al compromiso no solo golpeado en lo deportivo, con un balance de solo un empate y una derrota en los dos juegos previos al sismo, sino también bastante afectado en lo humano. Varios integrantes del equipo, incluidos jugadores y miembros del cuerpo técnico, perdieron sus hogares debido al terremoto. Algunos de ellos asumieron el liderazgo de campañas de solidaridad para atender necesidades urgentes, lo que añade una dimensión emocional al reinicio de la competencia.

¿Cuándo se reanudan los partidos de la Liga BetPlay II-2026 tras el terremoto?

La Liga BetPlay II-2026 retoma actividades el miércoles 19 de agosto con los encuentros entre Águilas Doradas y Llaneros, así como el partido pendiente entre Cúcuta e Inter de Bogotá. Posteriormente, el viernes 21 de agosto, continúan las acciones con partidos como Jaguares vs. Boyacá Chicó y Alianza Valledupar vs. Deportivo Pereira.

¿Qué impacto tuvo el terremoto en los equipos de fútbol, especialmente en Deportivo Pereira?

El terremoto afectó gravemente a miembros de Deportivo Pereira, quienes sufrieron pérdidas materiales significativas como la destrucción de sus hogares. Algunos tomaron la iniciativa de encabezar labores de ayuda solidaria para las víctimas, mostrando el compromiso social del fútbol en momentos de crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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