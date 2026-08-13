Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Leonardo Castro, delantero de Millonarios, y su esposa, Daniela Múnera, han liderado una campaña solidaria desde Bogotá para apoyar a las familias de Pereira afectadas por el reciente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la ciudad el lunes 10 de agosto. Aunque Castro nació en El Tambo, Cauca, su vínculo con Pereira es profundo: allí creció, trabajó y dio sus primeros pasos en el fútbol profesional, antes de convertirse en una de sus principales figuras deportivas.

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La iniciativa fue anunciada por la pareja a través de sus redes sociales, donde informaron la habilitación de un centro de acopio en la calle 17A #69B-74 en Bogotá. El punto de recolección estaría abierto este jueves 13 de agosto, desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Además, Castro y Múnera se comprometieron a estar presentes en la tarde para acompañar personalmente la jornada y recibir las donaciones.

El propósito de este esfuerzo solidario es reunir una amplia variedad de elementos de primera necesidad que, posteriormente, serán enviados a Pereira, una de las ciudades más afectadas por el sismo. Se solicita la donación de agua, productos de hidratación, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, baterías, almohadas, artículos de aseo personal, ropa en buen estado, elementos para mascotas y medicamentos vigentes. Castro ha enfatizado que cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede impactar positivamente a quienes lo han perdido todo durante la emergencia.

La empatía de Castro hacia Pereira va más allá del deporte: antes de ser futbolista profesional, trabajó como obrero, repartidor y recolector de residuos en una empresa de aseo local, una experiencia que le marcó profundamente. Su oportunidad en el fútbol llegó en 2014 con el Deportivo Pereira, equipo al que regresó años después para protagonizar uno de sus momentos más históricos: el campeonato de Liga BetPlay 2022-II, la primera estrella del club, donde fue máximo goleador con 15 anotaciones. Tras su triunfo, se unió a Millonarios y renovó contrato hasta 2025, pero la distancia no ha disminuido su lazo con la ciudad risaraldense.

La campaña de Castro hace parte de una ola solidaria que ha involucrado a distintos jugadores, clubes y organizaciones deportivas del país, quienes han empleado sus plataformas para promover la recolección de ayudas. Sin embargo, en el caso del delantero, la motivación personal es especialmente intensa dada su historia de esfuerzo y logros junto a Pereira. Así, su participación destaca como un ejemplo de compromiso social desde el deporte, en un momento crucial para muchas familias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de ayudas se están recolectando para los damnificados del terremoto en Pereira?

La campaña impulsada por Leonardo Castro y Daniela Múnera se centra en la recolección de alimentos no perecederos, agua, productos de hidratación, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, artículos de aseo personal, ropa en buen estado, elementos para mascotas y medicamentos no vencidos. Todo será enviado a las zonas de Pereira más afectadas por el terremoto.

¿Por qué Leonardo Castro mantiene un vínculo especial con Pereira a pesar de jugar en Millonarios?

De acuerdo con la información publicada en El Diario, aunque Castro nació en El Tambo, Cauca, creció y trabajó en Pereira antes de debutar como futbolista, lo que forjó una conexión única con la ciudad. Allí vivió sus primeros trabajos y dio inicio a una carrera que lo llevó a lograr la histórica primera estrella con Deportivo Pereira, razones por las que mantiene un fuerte lazo emocional y solidario con la región risaraldense.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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