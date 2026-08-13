Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Leonardo Castro, delantero de Millonarios, en compañía de su esposa Daniela Múnera, habilitó este jueves 13 de agosto un centro de acopio en Bogotá, como parte de una campaña solidaria que busca ayudar a las familias damnificadas por el fuerte terremoto que sacudió a Pereira el pasado 10 de agosto. Según información recogida por El Diario, la pareja invitó a la comunidad a sumarse entregando donaciones esenciales, subrayando la importancia de la solidaridad en momentos críticos.

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Castro y Múnera pusieron a disposición un punto de recepción en la calle 17A #69B-74, abierto desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. La pareja aseguró que estará presente durante toda la jornada vespertina, acompañando personalmente el proceso de recolección. El objetivo principal es reunir la mayor cantidad posible de elementos de primera necesidad, para transportarlos luego hasta Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el sismo de magnitud 7,4.

De acuerdo con los datos proporcionados, entre los productos solicitados se encuentran agua, bebidas para hidratación, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, artículos de aseo, ropa en buen estado, elementos para mascotas y medicamentos no vencidos. Leonardo Castro hizo énfasis en que cualquier contribución es valiosa para quienes lo han perdido todo, recordando la importancia de aportar según las posibilidades de cada persona.

La motivación de Castro va más allá de la solidaridad general: existe una profunda conexión personal con Pereira. Aunque nació en El Tambo, Cauca, fue en Pereira donde creció, trabajó y dio sus primeros pasos como futbolista profesional, después de desempeñarse como obrero, repartidor y recolector de residuos en una empresa local. En 2014, el Deportivo Pereira le abrió las puertas al fútbol profesional, y años más tarde, fue figura clave en la obtención de la primera estrella en la Liga BetPlay 2022-II, al anotar 15 goles y ser goleador del torneo.

Actualmente, Castro juega en Millonarios y renovó su contrato hasta 2025, pero su vínculo con Pereira sigue siendo particularmente fuerte. Por eso, decidió impulsar esta campaña desde Bogotá, sumándose así a otros movimientos del fútbol colombiano que han buscado apoyar a los afectados, una muestra de unión y compromiso de deportistas y clubes en circunstancias adversas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se encuentra el centro de acopio liderado por Leonardo Castro para ayudar a los damnificados en Pereira?

El centro de acopio organizado por Leonardo Castro y su esposa está ubicado en la calle 17A #69B-74, en Bogotá. Este punto se habilitó para recibir donaciones de elementos de primera necesidad destinados a las familias afectadas por el terremoto en Pereira, y funciona el jueves 13 de agosto desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde.

¿Qué elementos se pueden donar para los afectados por el terremoto en Pereira liderado por la campaña de Leonardo Castro?

La campaña liderada por Leonardo Castro solicita donaciones de agua, alimentos no perecederos, artículos de aseo, cobijas, colchonetas, carpas, linternas, pilas, almohadas, ropa en buen estado, elementos para mascotas y medicamentos no vencidos. Estas ayudas buscan cubrir las necesidades básicas de quienes perdieron sus viviendas y pertenencias a causa del sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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