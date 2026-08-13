Por: Portal Bogotá

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En respuesta a la compleja situación que vive el país, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte tomaron la decisión de aplazar el esperado evento ‘Fin de Semana 24/7’. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, este cambio busca priorizar la atención institucional y el acompañamiento a la ciudadanía, considerando que el contexto nacional requiere una acción coordinada y responsable. La fecha definitiva para la realización del ‘Fin de Semana 24/7’ será comunicada oficialmente en cuanto sea posible, invitando a los ciudadanos a mantener la solidaridad y resiliencia desde el sector cultural.

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Mientras se anuncian nuevas fechas, la Secretaría subraya el papel de la cultura como mecanismo de cuidado y movilización, especialmente en momentos de adversidad. En ese sentido, distintos agentes de los llamados Distritos Creativos de Bogotá se han sumado al esfuerzo colectivo, disponiendo una serie de centros de acopio para la ciudadanía interesada en colaborar con donaciones. La lista incluye espacios como Casa Residuo Cero Lab, La Sucursal Venue, Casa Museo del Viernes Negro, Bantura Viche | Alma de Coco, Espacio KB, Residuo Cero Laboratorio Creativo, varios cafés participantes de Coffee Master, Casa Quemada y Tienda La Esperanza, con presencia en diferentes barrios de la ciudad. En cada uno de estos puntos se reciben donaciones en horarios definidos, permitiendo que cualquier persona pueda vincularse a la causa solidaria.

También destaca el anuncio de un ‘Concierto de Solidaridad’, liderado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Filarmónica de Bogotá y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Este concierto contará con la intervención de la Orquesta Filarmónica de Bogotá bajo la dirección del venezolano Enluis Montes Olivar y la participación del pianista colombiano Daniel Díaz Padilla. El evento se realizará el sábado 15 de agosto, a las 4:00 p.m., en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Además de aportar a través de la boletería, que será destinada a los damnificados por el reciente terremoto en Colombia, el auditorio funcionará simultáneamente como centro de acopio para recibir donaciones en especie, tales como agua potable, cobijas, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios.

¿Cómo pueden los ciudadanos aportar a los damnificados del terremoto en Colombia desde Bogotá?

Los ciudadanos interesados en apoyar pueden hacerlo de dos formas principales: comprando boletos para el Concierto de Solidaridad, cuyos beneficios serán donados a los afectados, y entregando donaciones en especie en los centros de acopio establecidos por los Distritos Creativos y en el Auditorio Fabio Lozano durante la jornada cultural.

¿Qué tipo de donaciones se reciben en los centros de acopio y qué especificaciones deben cumplir?

Se reciben artículos como agua potable en botella, cobijas, colchonetas, sábanas, alimentos no perecederos (arroz, aceite, pastas, granos, leche en polvo), productos de higiene personal (jabón, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales, biberones) y suministros de primeros auxilios (alcohol, guantes quirúrgicos o de látex, tapabocas, gasas estériles). Es importante que estén en buen estado y correctamente empacados para garantizar su utilidad y seguridad para los beneficiarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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