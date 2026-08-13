Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte (SDCRD), en articulación con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), anunció la apertura oficial de la convocatoria 'Maratón Creativa' para el Festival Rock al Parque. Esta iniciativa está dirigida a periodistas, cronistas, fotógrafos y realizadores de video interesados en documentar la celebración de los 30 años de uno de los festivales con mayor reconocimiento internacional, que tendrá lugar del 10 al 12 de octubre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. De acuerdo con información de la SDCRD, la convocatoria permanecerá abierta hasta el 3 de septiembre de 2026.

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La 'Maratón Creativa' tiene como objetivo fomentar un cubrimiento periodístico y creativo de la trigésima edición del festival, premiando los contenidos destacados por su calidad narrativa y su capacidad para evidenciar cómo Rock al Parque ha evolucionado en una experiencia colectiva fortalecedora del tejido social y el sentido de pertenencia en la capital. Santiago Trujillo, secretario distrital de Cultura Recreación y Deporte, destacó que "el Festival Rock al Parque no es solo un festival de música, es todo un movimiento cultural que también puede ser contado y vivido por otras expresiones del arte".

En la convocatoria hay tres categorías de participación: crónica escrita dedicada a la relación del festival con la ciudadanía y su valor cultural; fotografía, en la que se buscan imágenes que capturen la esencia del evento desde una visión estética, artística y documental; y video, para propuestas audiovisuales de hasta tres minutos que relaten el festival de forma innovadora y atractiva.

El proceso cuenta con dos fases. En la primera, se recibe el material a través de la plataforma Invitaciones Culturales. Un comité seleccionará hasta 10 propuestas por cada categoría, cuyos responsables recibirán acreditaciones para cubrir el festival. En la segunda fase, quienes resulten seleccionados deberán entregar sus proyectos finalizados. Luego, se elegirán los tres mejores por cada categoría, otorgando incentivos económicos a los primeros lugares, con premios de 5, 3 y 2 millones de pesos.

Los contenidos ganadores serán publicados en la exposición digital "Memoria ciudadana de Rock al Parque" de la Biblioteca Digital de Bogotá. Este espacio recopila testimonios de músicos, técnicos, gestores culturales y público del festival, recordando cómo la apuesta pública por el arte transforma y fortalece la identidad de la ciudad.

¿Cómo inscribirse en la Maratón Creativa del Festival Rock al Parque 2026?

Para participar, debe presentar su propuesta en una de las tres categorías (crónica, fotografía o video) a través de la plataforma Invitaciones Culturales antes del 3 de septiembre de 2026. El proceso incluye el registro digital y cumple con los requisitos específicos detallados por la organización del evento, bajo coordinación de la SDCRD e Idartes.

¿Cuáles son las categorías y premios de la Maratón Creativa Rock al Parque?

Existen tres categorías: crónica escrita, fotografía y video (hasta 3 minutos). Los tres mejores en cada categoría recibirán premios económicos: 5 millones de pesos para el primer lugar, 3 millones al segundo y 2 millones al tercero. Además, sus contenidos serán publicados en la exposición digital de la Biblioteca Digital de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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