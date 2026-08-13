Por: EL PILON SA

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La trágica noticia sobre el destino de Cinthia Silieth Ortega Serrano llegó a Maicao para golpear profundamente a su familia. Cinthia, quien tenía alrededor de 39 años, fue identificada entre las víctimas fatales del poderoso terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Este movimiento telúrico tuvo su epicentro en Pereira y afectó de manera severa distintas regiones de Colombia, de acuerdo con los reportes que se conocieron tras la emergencia.

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En las horas que siguieron al desastre, los allegados de Cinthia enfrentaron angustia al no tener noticias sobre su paradero. La última información que manejaban era que se encontraba laborando en una clínica de Risaralda, pero luego de la tragedia se cortaron las comunicaciones. La incertidumbre movilizó a su familia, que recurrió a las redes sociales para solicitar ayuda y dar a conocer su fotografía, con la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, días después se confirmó su fallecimiento.

El motivo de la presencia de Cinthia en Pereira estaba relacionado con sus compromisos profesionales. Aunque residía en Bogotá, donde había levantado un emprendimiento en el sector de la estética, la agenda de trabajo la llevó temporalmente a Risaralda. Durante la emergencia, permanecía hospedada en un hotel, cumpliendo así uno de los desplazamientos frecuentes que marcaba su vida laboral.

El golpe para su familia no solo deriva de la pérdida misma, sino también de la situación personal de Cinthia, quien deja un hijo de tres años. En este momento, sus seres queridos concentran esfuerzos en los procedimientos para trasladar sus restos desde Pereira hasta La Guajira, su tierra natal, en busca de darle una despedida en el lugar donde creció y a donde permanecen muchos miembros de su familia materna, especialmente en el barrio Mareigua de Maicao.

Cinthia era administradora y financiera de formación, pero su recorrido laboral la llevó a especializarse en técnicas estéticas y fundar un ‘spa’ en Bogotá. Su emprendimiento se consolidó y esto la llevó a atender clientes en distintas ciudades como Bucaramanga, Medellín, Cali y, finalmente, Pereira. Precisamente, su último viaje estuvo marcado por uno de esos compromisos laborales.

El terremoto ha dejado un panorama devastador en diversas zonas del país. Según los reportes, 265 personas han muerto, más de 53.000 resultaron afectadas, 3.494 están heridas y 496 permanecen desaparecidas. Solo en Pereira, una de las ciudades más castigadas, se reportaron 83 fallecidos, entre ellos Cinthia Silieth Ortega Serrano. Las autoridades del Cesar y La Guajira siguen labores de verificación para identificar a las víctimas originarias de estos departamentos, en coordinación con familiares y organismos de socorro.

¿Quién era Cinthia Silieth Ortega Serrano y cuál fue su recorrido profesional?

Cinthia Silieth Ortega Serrano era una mujer originaria de Maicao, La Guajira, y tenía cerca de 39 años. De acuerdo con la información disponible, estudió administración y finanzas, pero posteriormente se especializó en el área de procedimientos estéticos. En Bogotá fundó un emprendimiento en este sector, lo que la llevó a atender clientes en distintas ciudades de Colombia. Su viaje a Pereira, donde fue sorprendida por el terremoto, correspondía a uno de estos compromisos profesionales fuera de la capital.

¿Cuáles han sido las consecuencias del terremoto en Pereira y otras zonas afectadas?

El terremoto del 10 de agosto, con magnitud de 7,4, dejó un saldo trágico en el país. Según los reportes publicados, 265 personas han muerto, más de 53.000 resultaron afectadas, 3.494 sufrieron heridas y hay 496 desaparecidos. En Pereira, ciudad especialmente golpeada, se registraron 83 víctimas fatales. Autoridades locales, junto a equipos de socorro, continúan trabajando para identificar a las víctimas y asistir a sus familias, especialmente aquellas originarias de departamentos como Cesar y La Guajira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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