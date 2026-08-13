Por: Portal Bogotá

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En una muestra de solidaridad y apoyo, la Alcaldía Mayor de Bogotá y Catastro Bogotá han dispuesto un mapa interactivo dirigido a los ciudadanos que desean colaborar con quienes fueron afectados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. De acuerdo con la información oficial difundida en el portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, esta herramienta digital facilita la ubicación precisa de los centros de acopio en distintos sectores de la ciudad, donde se reciben donaciones para quienes más lo necesitan.

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La plataforma, alojada en Mapas Bogotá y actualizada permanentemente por la Infraestructura de Datos Espaciales (Ideca), permite que la ciudadanía consulte, de manera rápida y sencilla, los puntos exactos en los que puede entregar ayudas humanitarias como alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo, cobijas y ropa en buen estado. Además, en cada centro de acopio es posible conocer los horarios de atención y planear la ruta más conveniente para hacer llegar estas ayudas, herramientas claves para organizar el apoyo de manera eficiente, según la información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá.

La actualización constante del mapa responde a la realidad cambiante tras la emergencia, puesto que cada nuevo punto habilitado o necesidad reportada por los organismos de atención de emergencias es incorporado en la plataforma. Esta labor de actualización está a cargo de Ideca, la Infraestructura de Datos Espaciales, responsable de mantener la herramienta al servicio de la comunidad y de acuerdo con los requerimientos identificados en las zonas que sufrieron afectaciones por el sismo.

En este contexto, la participación ciudadana resulta fundamental, pues la red de centros de acopio y la información disponible ayudan a que el proceso de entrega y recepción de donaciones sea sencillo y transparente. Así, Bogotá envía un mensaje claro de unión y respaldo a quienes atraviesan momentos difíciles como consecuencia del terremoto, al tiempo que facilita a los habitantes la oportunidad de canalizar su solidaridad de manera organizada y efectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede utilizar el mapa interactivo de centros de acopio en Bogotá?

El mapa interactivo, ofrecido en Mapas Bogotá, permite consultar la ubicación exacta de los centros de acopio, sus horarios de atención y planear rutas para la entrega de donaciones. Esta herramienta simplifica el proceso tanto para quienes desean ayudar como para quienes coordinan la recepción de ayudas, asegurando que los recursos lleguen de forma ágil a quienes los necesitan.

¿Qué tipo de donaciones se reciben en los centros de acopio habilitados por la Alcaldía de Bogotá?

Según la información oficial, los centros de acopio reciben alimentos no perecederos, agua potable, elementos de aseo, cobijas y ropa en buen estado. Estos artículos han sido solicitados por los organismos encargados de atender a los damnificados tras el sismo del 10 de agosto, garantizando que las donaciones respondan a las necesidades reales de las personas afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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