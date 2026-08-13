Por: Portal Bogotá

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Bogotá, en su permanente esfuerzo por fortalecer la preparación ciudadana ante emergencias, promueve activamente la cultura de la prevención frente a los sismos. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) hace un especial llamado a la ciudadanía para que adopte recomendaciones claras y eficaces antes, durante y después de un evento sísmico, buscando proteger tanto la vida propia como la de sus seres queridos, de acuerdo con información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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Entre las acciones principales que IDIGER sugiere antes de un sismo se encuentra la identificación de objetos que puedan caer, la ubicación y comprensión de las rutas de evacuación tanto en casa como en el entorno laboral y la participación en simulacros. El instituto enfatiza la importancia de contar con un kit de emergencias suficiente para sobrevivir durante al menos 72 horas, así como saber cómo cerrar correctamente el paso del gas, la electricidad y el agua en caso de que la situación lo requiera.

Durante el movimiento telúrico, IDIGER recomienda mantener la calma, aspecto fundamental para tomar decisiones acertadas en momentos de estrés. Alejarse de ventanas, vidrios y de objetos que puedan caer es crucial para evitar lesiones. Además, conviene cubrirse la cabeza y el cuello con los brazos y ubicarse en las zonas internas de seguridad previamente identificadas. Si usted se encuentra en un vehículo, se aconseja estacionar en un lugar alejado de edificios, postes, cables o árboles, permaneciendo dentro hasta que el movimiento termine.

Después de un sismo, las autoridades instan a utilizar un silbato si se necesita ayuda y a gritar solo como medida de último recurso, con el fin de conservar la energía. Es fundamental prepararse para posibles réplicas y evitar regresar a lugares que aparenten daños estructurales graves. También se recomienda trasladarse al punto de encuentro fijado con la familia o el grupo de trabajo y abstenerse de mover personas heridas de gravedad salvo que exista un peligro inminente. Revisar cuidadosamente el estado de la vivienda o el lugar de trabajo es clave antes de reingresar, priorizando siempre la seguridad.

Estos lineamientos, divulgados mediante canales oficiales de la Alcaldía y el IDIGER, buscan que cada persona adopte una actitud proactiva y responsable ante los riesgos sísmicos. Para ampliar detalles, puede consultar las redes y los portales oficiales de estas instituciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones clave del IDIGER para actuar antes, durante y después de un sismo en Bogotá?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático aconseja identificar objetos peligrosos, conocer rutas de evacuación, preparar kits de emergencia, mantenerse calmado durante el sismo, proteger la cabeza y el cuello, y después acudir al punto de encuentro, evitar zonas dañadas y no mover heridos graves. Estas acciones buscan reducir riesgos y facilitar la respuesta ante emergencias.

¿Qué significa un movimiento telúrico y por qué no se puede predecir?

Un movimiento telúrico es un sismo o temblor causado por el desplazamiento de placas tectónicas en la corteza terrestre. Según la Alcaldía de Bogotá, no se puede predecir la ocurrencia exacta de estos eventos, por lo que la prevención y la preparación anticipada son fundamentales para resguardarse y responder adecuadamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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