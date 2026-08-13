Por: El Espectador

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La Secretaría de Educación de Bogotá anunció la apertura del proceso de matrículas para el año 2027 dirigido a niñas, niños, jóvenes y personas adultas que necesiten acceder al sistema educativo distrital. Esta iniciativa contempla dos fases diferenciadas que priorizan la inclusión y la accesibilidad, según la información publicada por El Espectador.

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La primera fase, que se extenderá hasta el 11 de septiembre, se concentra en atender a población priorizada. Entre quienes tienen preferencia para obtener un cupo están los estudiantes de preescolar, aquellos que ya tienen hermanos inscritos en el mismo establecimiento educativo, así como quienes presentan discapacidad o presentan trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento. Además, recibirán trato preferencial los estudiantes pertenecientes a comunidades y pueblos étnicos, tales como indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom. También tendrán prioridad personas víctimas del conflicto armado interno, estudiantes gestantes o en periodo de lactancia, y quienes presenten altos niveles de pobreza según los registros del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), en los grupos A y B.

La segunda fase del proceso abarca del 5 de octubre al 23 de diciembre de 2026 y está dirigida a la población en general. Quienes deseen acceder a un cupo deberán hacer la solicitud directamente en la página web oficial de la Secretaría de Educación (www.matriculas.educacionbogota.edu.co). Allí se podrá escoger la institución y el grado requerido, según la disponibilidad del sistema. Es fundamental que las personas solicitantes cuenten con los datos de identificación del estudiante y del acudiente, así como un número celular y correo electrónico vigentes.

El proceso es completamente virtual, gratuito y no requiere intermediarios. La entidad recalca la importancia de verificar la información suministrada, pues a través de los datos registrados se comunicarán novedades y confirmaciones sobre el trámite. A partir del 30 de septiembre, se podrá consultar en el mismo portal el resultado de la asignación del cupo y, desde el 13 de octubre, comenzará la etapa de formalización de matrículas, la cual podrá realizarse presencialmente o de manera virtual, presentando los documentos requeridos. En caso de no formalizar la matrícula en los tiempos indicados, el cupo se liberará automáticamente, según advirtió la Secretaría de Educación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un cupo escolar en Bogotá?

Para acceder a un cupo escolar en Bogotá, los padres o acudientes deben ingresar a la página www.matriculas.educacionbogota.edu.co, tener a la mano los documentos de identidad del estudiante y acudiente, así como número celular y correo electrónico. Es clave revisar detenidamente toda la información ingresada para garantizar la comunicación fluida sobre el proceso.

¿Qué sucede si no se formaliza la matrícula después de la asignación del cupo?

Según lo señalado por la Secretaría de Educación, si después de la asignación del cupo no se formaliza la matrícula, ya sea de manera presencial o virtual, el cupo se libera automáticamente y podrá ser asignado a otro solicitante. Por eso, es fundamental cumplir con todos los pasos y tiempos del proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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